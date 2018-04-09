Китай дает кредиты развивающимся странам — в том числе, Кыргызстану. Объясняем, зачем

Американское издание издание Vox рассказало в своем репортаже о проекте Китая «Один пояс — один путь». Журналисты издания считают, что этот проект позволит Китаю стать сверхдержавой и доминировать в мировой торговле, за счет выдачи кредитов развивающимся странам. Рассказываем, как это касается Кыргызстана.

Свой репортаж журналисты издания строят на рассказе о проекте «Один пояс — один путь», который Китай реализовывает в разных странах, выдавая гранты и кредиты на строительство портов, железных дорог и магистралей.

«Интересен факт того, что эти объекты являются частью плана одной страны, который соединяет три континента и затронет 60 процентов мирового населения. Это “Один пояс — один путь” Китая — самый амбициозный инфраструктурный проект в современной истории», — говорится в репортаже Vox.

Журналисты издания считают, что этот проект нацелен на изменение маршрута мировой торговли — Китай планирует стать следующей «мировой сверхдержавой».

В 2013 году президент Китая Си Цзиньпин выступил с речью в Казахстане, где упомянул Великий шелковый путь — сеть торговых дорог, по которым распространяли товары, идеи и культуру из Китая в Европу и Ближний Восток и назад еще в 200 году до нашей эры.

«Мы должны применить инновационный подход и совместно построить экономический пояс вдоль Шелкового пути», — заявлял тогда Си Цзиньпин.

Спустя месяц президент Китая выступил в Индонезии и также упомянул Шелковый путь. «Обе стороны должны работать вместе, чтобы построить морской Шелковый путь 21 века», — сказал он.

Эти оба выступления были первыми упоминаниями о проекте президента Китая — «Один пояс — один путь», который оценивается в 4-8 триллионов долларов.

Китайский проект состоит из двух основных компонентов — сухопутный Экономический пояс и морской Шелковый путь.

Сухопутный пояс включает шесть коридоров, которые послужат новыми дорогами для транспортировки товаров из Китая и в Китай. Например, железная дорога из китайского Иу в Лондон, газопровод из Каспийского региона в Китай и сеть высокоскоростных железных дорог в Юго-Восточную Азию.

Морской Шелковый путь — цепь морских портов из Южно-китайского моря до Африки, которая также управляет торговлей из Китая и назад.

Также проект включает в себя нефтеперерабатывающие заводы, промышленные парки, электростанции, рудники и оптоволоконные сети — все это для того, чтобы облегчить торговлю Китая с миром.

«По имеющимся сведениям, уже более 60 стран подписали соглашения по этому проекту. И список стран растет, поскольку Китай продвигает “Один пояс — один путь” как взаимовыгодный для всех», — сообщает Vox.

Финансовые риски «Одного пояса — одного пути»

Для получения инвестиций с Запада страны должны соответствовать строгим экономическим и этическим стандартам.

Однако Китай предлагал миллиарды долларов, большую часть в кредит — при этом требований у него намного меньше.

«Не было сюрпризом то, что “Один пояс — один путь” пользовался огромным успехом в менее демократичных странах. Китай подписал соглашения с такими авторитарными государствами, как Беларусь, Азербайджан и Саудовская Аравия; со странами с военным режимом, как в Таиланде; и с некоторыми коррумпированными странами», — говорится в репортаже.

Многие эксперты назвали проект «Один пояс — один путь» «рискованным», потому что Китай выдавал кредиты «ненадежным странам». ООН предупреждает о финансовых рисках, связанных с китайским проектом.

«В конце-концов эти страны будут обязаны выплатить кредиты Китаю. Но конфликты и коррупция делают выплаты маловероятными. Согласно последним отчетам, многие страны, которые должны Китаю, уязвимы. Восемь из этих стран рискуют не выплатить кредит», — говорится в репортаже Vox.

Издание включило в этот список Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Монголию, Черногорию, Джибути, Мальдивы и Лаос.

«Посредством таких проектов Китай нашел способ способствовать росту экономики в стране. Строительные компании Китая с маленькими возможностями в своей стране стремительно выросли благодаря контрактам “Одного пояса”. Семь из десяти самых крупных строительных компаний в мире — китайские», — говорится в репортаже.

Журналисты издания объясняют, что Китай, не получая свои деньги, достигает самой важной стратегической цели — «увеличивает свое влияние».

«“Один пояс — один путь” — это система рычагов давления Китая для того, чтобы стать мировым лидером. Он строит отношения и берет под контроль мировую торговлю», — сообщает издание.

Кадр из фильма Vox «China’s trillion dollar plan to dominate global trade»

Как это касается Кыргызстана?

Кыргызстан взял в кредит у государственного китайского «Эксимбанка» $1,7 млрд. Это более 43% от всего внешнего долга страны.

Из-за размера кредитного долга исследователи американского аналитического центра Center for Global Development называют Кыргызстан «финансово уязвимым» перед Китаем.В середине марта посол Китая Сяо Цинхуа заявил, что у Кыргызстана нет иного выхода, кроме того, как погасить свои долги перед Китаем.

«Китай выдает кредиты на облегченных условиях. Мы все знаем, что Кыргызстан извлек из этого выгоду. Погашение кредита будет осуществляться по соглашению. Китайская сторона не рассматривает иные варианты», — сказал посол.

Один из кредитов — в $386 долларов на модернизацию бишкекской ТЭЦ. Вернуть Китаю Кыргызстан должен $492,4 млн.

В контрактном соглашении между правительством Кыргызстана и «Эксимбанком» говорится, что в случае, если страна не сможет погасить проценты или кредит, то Китай сможет потребовать любой актив в международном арбитраже.

«Ни заемщик, ни любой из его активов не имеют права неприкосновенности, суверенности от арбитража, исков, судебного исполнения или любого другого правового процесса в отношении своих обязательств по настоящему соглашению», — говорится в документе.

По соглашению, все споры по кредиту будут решаться в Гонконгском международном арбитражном центре, который находится в Китае.

Как страны расплачиваются с Китаем

Vox приводит Пакистан как один из примеров, где Китай реализовал свой проект.

Несмотря на то, что экономика страны находилась в стагнации и не была популярна для иностранных инвестиций, в 2011 году Китай предложил построить порт в маленькой рыбацкой деревне Гвадаре с автомагистралью и железной дорогой.

По сообщению China Daily, Китай инвестировал около 1,6 млрд долларов в строительство порта. Vox сообщает, что в Пакистане во время строительства наблюдался самый высокий рост ВВП за 8 лет. Однако Пакистан отдал порт в аренду Китаю на 40 лет.

Также Китай одолжил Шри-Ланке более $1 млрд для строительства глубоководного порта — остановка первостепенной важности на морском Шелковом пути. К 2017 году стало понятно, что Шри-Ланка не сможет выплатить кредит Китаю. Властям пришлось передать управление портом Китаю на 99 лет в счет уплаты кредита.

В 2011 году власти Таджикистана отдали более 1000 квадратных километров своей территории в Восточном Памире Китаю при ратификации соглашения по делимитации и демаркации таджикско-китайской границы.

Официально власти Таджикистана не заявляли, что это способ вернуть долг, но уже тогда страна финансово зависела от Китая — к примеру, в главном золотодобывающем предприятии страны «Зарафшон» 75 процентов акций принадлежало китайской компании.

Сейчас Таджикистан должен Китаю $1,2 млрд — это чуть менее половины всего внешнего долга страны.