Увольнения, аресты, расследования — как власти выясняют причины аварии на ТЭЦ Бишкека

Депутатская комиссия, выясняющая причины аварии на ТЭЦ Бишкека, скоро должна завершить свое расследование. Также дело изучают Генпрокуратура и Госкомитет нацбезопасности. Что известно и кого уже задержали из-за аварии на централи?

Авария на Бишкекской ТЭЦ произошла 26 января, из-за нее большая часть бишкекчан остались без тепла в то время, как температура воздуха в городе по ночам опускалась ниже -25 градусов Цельсия. Специалистам удалось восстановить работу ТЭЦ только ко 2 февраля, однако уже 30 января началось повышение температуры воды в батареях горожан.

Сразу же после аварии руководство ТЭЦ заявило, что авария произошла на старой части централи, а не в новой, которую открыли 30 августа 2017 года. Для модернизации централи Кыргызстан взял кредит у Китая в $386 млн, но должен будет вернуть $492,4 млн.

На следующий день после аварии премьер-министр Сапар Исаков посетил теплоэлектроцентраль и поручил провести тщательное расследование причин поломки и наказать виновных.

Проверку начал и Госкомитет нацбезопасности — «в рамках контртеррорических мероприятий». Что именно должны были изучить сотрудники ГКНБ, в их пресс-службе тогда не пояснили.

«Персональная и уголовная ответственность»

30 января генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность» из-за аварии. Ее пресс-служба тогда сообщила, что авария на ТЭЦ произошла из-за «ненадлежащего исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей».

В генпрокуратуре пообещали, что виновные понесут «персональную и уголовную ответственность».

Также после аварии создали две комиссии — межведомственную правительственную и парламентскую.

Первое увольнение из-за аварии произошло 2 февраля. Глава правительства поручил уволить директора ТЭЦ Нурлана Омуркула уулу. На его место назначили Андрея Воропаева, который занимал должность заместителя главного инженера по электрооборудованию.

«Виноват человеческий фактор»

К середине февраля правительственная комиссия подвела предварительные итоги и назвала причины аварии: «неготовность оборудования к холодам», «недостаток химобессоленной воды для котлов», «несогласованные действия оперативного персонала».

В заключении комиссии говорится, что оперативный персонал «не смог своевременно определить», что обессоленная вода подается неправильно. Кроме того, сотрудники каждого цеха во время аварии работали «несогласовано.

Сотрудники ТЭЦ после аварии. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Правительственная комиссия заявила, что авария произошла на старой части ТЭЦ и никак не связана с модернизированным блоком. По ее данным комиссии, ситуация после аварии усугубилась из-за того, что часть оборудования замерзла.

Из котлов, чтобы они не замерзли, слили воду, но оставшаяся в подводящих трубах жидкость заледенела. Когда персонал станции пытался вновь запустить котлы, оказалось, что замерзшие трубы полопались. На других котлах трубы пришлось отогревать открытым огнем.

Комиссия также установила, что персоналу не удалось вовремя запустить один из блоков модернизированной части ТЭЦ из-за недостатка химобессоленной воды.

Замерзшие трубы на котлах отогревали открытым огнем. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

В итоге правительственная комиссия порекомендовала уволить восемь человек из руководства ТЭЦ и четырех — из руководства компании «Электрические станции».

Первый вице-премьер Аскарбек Шадиев тогда заявил, что эти итоги могут быть «скоропостижными», но «народ требует наказать виновных». По его словам, окончательное решение об увольнениях должен принять премьер-министр.

Версии о том, что причиной аварии стал именно человеческий фактор, придерживается и нынешнее руководство ТЭЦ. Назначенный после аварии директор централи Андрей Воропаев заявил, что персонал не включил необходимое оборудование вовремя.

«Химцех несвоевременно развернул оборудование и когда началось похолодание, котлы и турбины взяли нагрузку, а воды не хватило», — сказал он.

«Виновата китайская компания»

Уволенный из-за аварии глава ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу считает, что авария произошла, потому что при модернизации китайская компания TBEA не построила новый химический цех, который очищает воду от соли.

По словам Омуркула уулу, старый химцех не мог очищать достаточное количество воды для работы обоих блоков ТЭЦ — старого и нового, поэтому и произошла авария.

«Корень проблемы лежит в том, что в рамках модернизации химцех не был построен. Мощностей старого химцеха не хватило на новый и старый блоки», — сказал он.

Омуркул уулу также считает, что последствия аварии усугубились из-за протекающей крыши и недостающих стекол в окнах старого котельного цеха. Экс-директор ТЭЦ сказал, что на ремонт зданий и сооружений денег не выделяли с 2015 года — из-за политики Нацэнергохолдинга по экономии средств.

Замерзшие окна в старом блоке ТЭЦ 29 января. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Компания ТВЕА назвала выводы о том, что авария связана с модернизированной частью централи «необоснованными».

«80% причин аварии связаны с человеческим фактором, а 20% — с износом оборудования, авария никак не может быть связана с модернизированной частью ТЭЦ», — говорится в сообщении компании.

В компании заявили, что во время аварии воды было достаточно для включения нового блока.

«Непонятно, почему аварию на старой части ТЭЦ связали с новой частью, тем более что именно новый блок спас городскую теплосеть и избавил народ от миллиардного ущерба», — сказано в сообщении.

В TBEA считают, что «некие недружественные силы» используют аварию в качестве повода, чтобы очернить работу компании и повредить сотрудничеству Китая и Кыргызстана.

По техническому заданию, китайские специалисты должны были провести анализ работы старого химцеха и во время модернизации решить, необходимо ли строить новый. Но тогда цех строить не стали.

Сейчас на ТЭЦ завезли оборудование для строительства нового химцеха.

Задержания и допросы ГКНБ

В начале марта Госкомитет нацбезопасности «в рамках расследования аварии» на централи задержал технического директора «Электрических станций» Алмаза Жусупбекова и уволенного из-за поломки заместителя гендиректора компании Бердибека Боркоева.

Их подозревают в «хищении в особо крупных размерах» денег, которые выделяли для подготовки ТЭЦ к осенне-зимнему периоду. По версии следствия, они составляли фиктивные договоры с подрядчиками и выводили деньги из компании.

Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций», «Подделка или использование поддельных документов».

2 апреля спецслужба задержала генерального директора «Электрических станций» и руководителя группы по модернизации ТЭЦ Темирлана Бримкулова из-за подозрений в «злоупотреблении полномочиями».

Изначально чиновники проходили по уголовному делу об аварии на ТЭЦ Бишкека, а после их дело выделили в отдельное производство. Первомайский райсуд 5 апреля определил, что все задержанные останутся в СИЗО ГКНБ до конца следствия.

Также 4 апреля пресс-служба ГКНБ сообщила, что главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева дважды вызывали на допрос по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека. Сотрудники пресс-службы отказались говорить журналисту Kloop.kg, в какие даты проходили допросы Калиева. В ГКНБ также не сказали, в качестве кого председателя энергохолдинга вызывали на допрос.

Старый цех ТЭЦ 29 января. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Расследование депутатской комиссии

Парламентская комиссия уже завершила изучение причин аварии и рациональности использования кредита в $386 млн, однако пока не подготовила окончательный вариант своего заключения.

Депутаты проводят последние опросы чиновников, которые в 2013 году отвечали за подписание и ратификацию соглашения с Китаем.

По словам главы комиссии Улана Примова, депутата от СДПК, им осталось лишь опросить своих коллег, которые в 2014 году ездили в Китай за счет китайской компании ТВЕА и задать вопросы Жанторо Сатыбалдиеву, который тогда был премьер-министром.

Пока точно неизвестно, когда членам комиссии удастся согласовать между собой заключение. Поэтому никто из них не озвучивает какие-либо выводы по аварии и стоимости модернизации.

Однако Примов заявил в интервью «Азаттык», что для него аресты, которые проводит ГКНБ, не стали неожиданностью.

«Спецслужбы провели расследование в этом направлении. И мы видим, что по итогам выясняются новые обстоятельства. Значит, тут, возможно, кроются какие-то вещи, которые ранее были неизвестны. Поэтому ничего удивительного тут нет», — сказал он.

Другой член комиссии Исхак Масалиев от «Онугуу — Прогресс» считает, что если силовики обратят внимание на заключение парламентариев, то и другие чиновники могут быть привлечены к ответственности.