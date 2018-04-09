Кыргызско-узбекская граница. Иллюстративное фото. Виктор Драчев / AFP

Сотрудники погранслужбы Узбекистана 7 апреля застрелили кыргызстанца в Джалал-Абадской области — по их версии, он нарушил пограничный режим. Но кыргызская сторона говорит, что убийство произошло на территории Кыргызстана. Что об этом известно?

Что случилось?

34-летний кыргызстанец погиб в больнице после того, как в него выстрелили узбекские пограничники в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Правительство Кыргызстана поручило провести «тщательное расследование» случившегося вместе с узбекской стороной. Кыргызские власти пообещали выделить семье погибшего 100 тысяч сомов.

Версия Кыргызстана

7 апреля кыргызское правительство сообщило, что узбекский пограничный отряд «по неизвестным причинам» выстрелил в гражданина Кыргызстана Ф. Мырзалыкова в местности Мамай Джалал-Абадской области. Мырзалыков скончался в больнице.

В этот же день МИД Кыргызстана вызвал посла Узбекистана Комила Рашидова и вручил ему ноту с просьбой информировать об обстоятельствах убийства кыргызстанца.

По версии кыргызской стороны, погибший направлялся из села Курулуш в село Мамай и не пересекал границу Узбекистана, а шел по территории Кыргызстана.

Версия Узбекистана

Узбекские пограничники заявили, что кыргызстанец нарушил пограничный режим и проигнорировал предупредительные выстрелы.

«Военнослужащие погранвойск Узбекистана были вынуждены принять меры по задержанию нарушителя границы из Кыргызстана, который не подчинился требованиям остановиться и проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух и, несмотря на ранение, скрылся на территории соседней страны», — цитирует слова представителей погранвойск Узбекистана Gazeta.uz.

По словам пограничников, на территории Кыргызстана нарушителя ждала машина, на которой он и скрылся.

Премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана обсудили произошедшее по телефону и договорились о встрече глав двух пограничных служб 9 апреля.

Что еще известно?

Пользователь фейсбука Жуманазар Алманбет уулу 8 апреля опубликовал два видео в группе «Акыркы маалыматтар». На одном из них запечатлен раненый окровавленный молодой человек и мужчина с оружием в военной форме.

Publicerat av Жуманазар Алманбет Уулу den 8 april 2018

На втором видео его автор поясняет, что узбекский пограничник застрелил мужчину на территории Кыргызстана и пытался перенести его тело на территорию Узбекистана. Однако раненого кыргызстанца заметили местные жители и подняли крик, от чего пограничник сбежал.

Publicerat av Жуманазар Алманбет Уулу den 8 april 2018

Также автор видео указывает на дорожку из крови, которая якобы ведет к узбекской границе.

В пограничной службе Кыргызстана подтвердили Kloop.kg, что опубликованное видео настоящее. Однако они отказались комментировать инцидент до окончания расследования.

«Да, это реальное видео, заснятое очевидцами. Кроме этого, ничего не могу прокомментировать — все будет известно после окончания расследования», — сказали в погранслужбе.