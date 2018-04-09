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Государственная налоговая служба получила 9 млн сомов на акцию «Требуй чек, выиграй деньги» еще в середине 2017 года. По задумке, любой кыргызстанец мог выиграть деньги, зарегистрировав чек из кафе, магазина или бутика на специальном сайте. Однако акцию до сих пор не провели, а выделенные деньги не потратили.

Что за акция?

По задумке властей, участником акции мог стать каждый гражданин Кыргызстана — для этого нужно было потребовать у продавца в любом магазине, кафе или бутике чек с QR-кодом и зарегистрировать его на специальном промо-сайте.

Раз в три месяца власти планировали проводить розыгрыши денежных призов, а победителей определяли бы случайным образом — как в лотерее.

Пресс-секретарь Государственной налоговой службы Эркин Сазыков сообщил журналисту Kloop.kg, что первый розыгрыш призов хотели провести с трансляцией на телевидении, а остальные — через сайт налоговой службы.

Зачем это нужно?

Введя акцию «Требуй чек, выиграй деньги», власти планировали ускорить внедрение в сферу розничной торговли новых контрольно-кассовых машин, которые передают данные в налоговую службу в режиме онлайн.

Такие кассовые аппараты начали вводить в Кыргызстане с середины 2016 года. В налоговой считают, что они позволяют более эффективно бороться с теневой экономикой.

«Создание подобной системы на государственном уровне позволит бороться с мошенническими действиями в отношении налога на добавленную стоимость и налога с продаж», — заявлял в мае 2017 года заместитель председателя ГНС Кубанычбек Кумашов.

ГНС планирует завершить замену старых кассовых аппаратов на новые к 1 июля 2018 года.

Почему я ничего не знаю об этой акции?

В сентябре 2017 года Налоговая служба объявила тендер на сайте госзакупок на разработку и проведение шестимесячной пиар-кампании для акции.

По словам Сазыкова, 3 из 9 млн сомов налоговая служба хотела потратить на оплату услуг пиар-компании, проведение разъяснительной работы среди населения, покупку эфира на телевидении и сопровождение акции.

Остальные деньги — 6 млн сомов — пошли бы в призовой фонд общереспубликанской акции.

Однако ни одна компания не приняла участие в тендере, поэтому его отменили. А запуск общереспубликанской акции «Требуй чек, выиграй деньги» перенесли на неопределенный срок.

Куда делись выделенные властями 9 млн сомов?

По словам Сазыкова, сейчас 9 млн сомов находятся на депозитном счете налоговой службы.

«Дальнейшую судьбу акции должны решить в правительстве и минэкономики. В прошлом году мы отправили распоряжение о приостановке акции в минэкономики, которое должно его рассмотреть», — сказал он.