Россиянин Хабиб Нурмагомедов стал новым обладателем пояса чемпиона UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе. В титульном поединке ему противостоял американец Эл Яквинта. За день до турнира он пришел на замену Тони Фергюсону, который изначально был заявлен противником Нурмагомедова.

Большинство прогнозов не давали Яквинте шансов устоять против Нурмагомедова и провести бой целиком — в поединке в конце прошлого года Хабиб не оставил шансов Эдсону Барбозе, одному из сильнейших бойцов легкой категории. А сегодняшний оппонент Нурмагомедова пока еще не сумел войти даже в топ-10.

Несмотря на это, американец продержался все пять раундов и дождался решения судей. Российский боец доминировал на протяжении всего поединка, и одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов выиграл долгожданный пояс, оставшись непобедимым — в каждом из своих 26 боев он одержал победу.

Кто такой Эл Яквинта и почему он получил титульный поединок?

Эл Яквинта — на самом деле вполне успешный нью-йоркский риелтор. В последний раз он продал дом почти за миллион долларов. Боец занялся продажами недвижимости, потому что гонорары UFC его не устраивают — из-за этого он часто ссорился с президентом организации Дэйной Уайтом.

После победы Нурмагомедова над Эдсоном Барбозой Яквинта заявил, что 70 тысяч долларов, которые заплатили бразильцу — смехотворная сумма, и сам он вышел бы драться с россиянином минимум за миллион. Судя по всему, в UFC заплатили Яквинте достаточно много, чтобы уговорить его на этот поединок.

Изначально против Нурмагомедова на этом поединке был заявлен Тони Фергюсон, но за несколько дней до боя он споткнулся на прогулке и получил травму — разрыв крестообразных связок. Ему на замену и вышел Яквинта — 11-й в рейтинге бойцов UFC. Сам Хабиб в мартовском рейтинге UFC был вторым — сразу после Фергюсона.

Президент UFC Дэйна Уайт не стал отменять главный бой вечера из-за травмы Фергюсона — организация срочно начала искать Нурмагомедову нового соперника. Главным претендентом на бой был Макс Холлоуэй, но из-за неправильной сгонки веса его не допустила атлетическая комиссия.

Уговорить кого-то выйти в октагон против россиянина оказалось не так просто: в UFC говорили, что за поединок с ним бойцы просят слишком большой гонорар. Казалось, что найти замену Фергюсону уже не удастся — даже за сутки до турнира Нурмагомедов не знал, с кем будет драться.

Когда UFC наконец-то договорились с Яквинтой, выяснилось, что он на 100 граммов тяжелее нормы. Тем не менее, американца допустили до боя — с оговоркой, что в случае победы он не получит пояс.

Сразу после поединка с Яквинтой Нурмагомедов заявил, что готов сразиться с кем угодно еще.

«Дайте мне 30 минут, я попью водички и готов подраться с кем-нибудь еще. Тони [Фергюсон], Конор (формальный обладатель пояса UFC в лёгком весе Конор Макгрегор), может Даниэль Кормье (действующий чемпион UFC в полутяжелом весе). Мне неважно. Где Конор? Он хочет драться с автобусом?» – сказал Нурмагомедов и добавил, что готов даже сразиться с экс-чемпионом UFC в среднем весе Жоржем Сен-Пьером.

Хабиб Нурмагомедов — первый в истории российский боец-чемпион UFC. С Тони Фергюсоном он должен был встретиться на ринге несколько раз, и каждый раз бой срывался. Дважды по вине дагестанского спортсмена — Хабиб попадал в больницу из-за неправильной сгонки веса.

А что насчет боя с Конором Макгрегором?

Нурмагомедов против МакГрегора — вероятно, следующий большой поединок UFC. Ходили слухи, что его хотят провести в России сразу после того, как Нурмагомедов завоюет титул.

Конор МакГрегор — формально действующий обладатель пояса в легком весе. Однако ирландец долгое время не подтверждал свой титул, поэтому в UFC решили разыграть его между обладателем временного титула Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Последний добился поединка за звание чемпиона после победы над Барбозой.

Планировалось, что победитель этого боя встретится с Конором Макгрегором, чтобы защитить свое чемпионское звание.

Но пока в UFC думали над тем, кого поставить соперником Нурмагомедову вместо Фергюсона, Макгрегор совершил нападение на автобус с командой Хабиба — именно об этом говорил Нурмагомедов после боя с Яквинтой. Макгрегор разбил окно автобуса стулом и ранил нескольких спортсменов, которые там находились.

Когда он бежал с места преступления, его сразу же начала искать полиция Нью-Йорка. Позже Макгрегор явился с повинной — ему грозило реальное тюремное заключение, но пока его выпустили под залог. Дело о нападении рассмотрят в июне.

Одним из мотивов нападения на автобус Нурмагомедова могла быть месть за Артема Лобова — российского бойца, одного из членов команды Макгрегора. Перед турниром между ним и Нурмагомедовым произошла стычка в холле отеля — боец из Дагестана напал на Лобова, который часто критиковал его в видео, которые позже выкладывал в интернет.

Лобов тоже должен был драться на UFC 223, но его отстранили за соучастие в нападении на автобус.

После этого инцидента вероятный и долгожданный бой Макгрегора с Нурмагомедовым, очевидно, откладывается на неопределенный срок.

Кто такой Хабиб Нурмагомедов и почему он так популярен?

UFC в последние несколько лет набирает популярность по всему миру. Организации удалось сделать из спортивных соревнований настоящие шоу. Каждый турнир сопровождается очередным скандалом, а бойцы регулярно друг друга публично оскорбляют. Все это подогревает интерес к смешанным единоборствам и самим спортсменам, выступающим в UFC.

Нурмагомедов теперь, вне всякого сомнения, самый успешный российский боец в истории организации. Он, как и все, не стесняется в выражениях и часто на своих страничках в соцсетях подначивает оппонентов.

После подписания контракта с UFC и переезда в США, Хабиб быстро освоил английский язык и его даже приглашали стать экспертом на одной из спортивных передач канала Fox.

В Америке у Нурмагомедова поклонников теперь не меньше, чем у Макгрегора. Возможно, из-за его экзотичности — дагестанский боец всегда приходит в октагон в папахе, национальном головном уборе народов Северного Кавказа.

Фанаты поначалу думали, что это такой замысловатый парик, но после объяснений Хабиба, стали тоже приходить на трибуны в папахах.

А вот так выглядели комментаторы боя Нурмагомедова с Яквинтой:

В январе Нурмагомедов посетил Бишкек по приглашению главы Национального олимпийского комитета. Боец встретился с фанатами и ответил на их вопросы.

Так одного из лучших бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова встретили в Бишкеке. Так в Бишкеке встретили одного из лучших бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова . Народу было очень много. Publicerat av Kloop den 24 januari 2018

Увидеть звезду UFC вживую собралось около 10 000 человек. Из Кыргызстана Хабиб и его отец уехали с традиционным ак-калпаком и щенком породы Алабай.

Наставник спортсмена Нурмагомедов-старший по окончании визита сказал, что хоть и пребывание в Бишкеке отняло у Хабиба много часов тренировок, но оставило неизгладимое впечатление и кучу положительных эмоций.

Фото: UFC \ Getty