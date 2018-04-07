Президент Сооронбай Жээнбеков сменил почти всех чиновников своего предшественника Алмазбека Атамбаева, оставив пока на своих постах только двоих — генпрокурора и министра внутренних дел.
За неполные пять месяцев Жээнбеков почти полностью сменил всех чиновников и государственных служащих, на чьи назначения мог влиять как президент.
С отставками руководства ГКНБ во власти остались только два доверенных человека Атамбаева — это генпрокурор Индира Джолдубаева и министр внутренних дел Улан Исраилов.
Отставки приближенных Атамбаева происходят на фоне его критики в адрес Жээнбекова — хотя оба политика все так же положительно отзываются друг о друге.
Объясняем, кого еще снял Жээнбеков за эти пять месяцев:
Смена руководства администрации президента
Жээнбеков сменил руководство администрации президента, оставив на своём посту только одного человека.
В отставку ушел один из приближенных людей Атамбаева — его бывший советник Фарид Ниязов. Ниязова на этом посту заменил Мухамметкалый Абулгазиев, бывший первый вице-премьер в правительстве Жээнбекова, которое он возглавлял до избрания президентом.
По словам самого Ниязова, он решил отказаться от должности по своему желанию, чтобы помогать Атамбаеву в Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).
Еще до ухода Ниязова в отставку была отправлена его заместитель, бывшая министр образования и бывшая вице-премьер Эльвира Сариева. На её место пришел помощник Жээнбекова — 34-летний Алмамбет Салиев, работавший с президентом еще в администрации Ошской области и правительстве.
На пост замруководителя администрации Жээнбекова пришла Мира Карыбаева. Она уже была на этой должности при Атамбаеве. Сейчас Карыбаева совмещает свой пост с позицией заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом.
Еще не назначен первый заместитель руководителя администрации президента. Эта должность остается свободной после того, как Абулгазиев был повышен до поста главы администрации.
Заведующие отделами в основном остались прежние, кроме отдела по внешней политике — вместо Айзады Субакожоевой его возглавил бывший посол в Узбекистане и бывший представитель МИД по южному региону Данияр Сыдыков.
Спустя три недели после увольнения Субакожоева стала заместителем генсекретаря ШОС по решению Совета министров этой организации.
Смена всех советников президента
С уходом Атамбаева сменились и советники президента.
Калыбек Султанов перешел в правительство и стал советником премьер-министра Сапара Исакова. Икрамжан Илмиянов, ближайший соратник Атамбаева, был освобожден от должности за день до инаугурации Жээнбекова. Мира Карыбаева стала замруководителя администрации президента.
При Жээнбекове советниками стали два чиновника с опытом в силовых структурах: это бывший начальник Управления ГКНБ в Оше и Ошской области Асылбек Кожобеков и бывший вице-премьер Жениш Разаков.
Еще одним советником президента стал Муратбек Шайымкулов, который также был советником брата Жээнбекова — бывшего спикера парламента, ныне депутата Асылбека Жээнбекова.
Увольнения в ГКНБ
Своих постов лишились почти все руководители Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Это произошло после заявления Жээнбекова о «неэффективной борьбе с коррупцией» и критики со стороны Атамбаева в адрес своего преемника из-за этого заявления.
Первым покинул свой пост директор Антикоррупционной службы при ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев. На его место пришел бывший зампредседателя ГСИН Сагынбек Исмаилов, имеющий опыт оперативной работы и борьбы с наркотиками на юге Кыргызстана.
Затем в отставку ушел зампредседателя ГКНБ Дамир Мусакеев, бывший телохранитель Атамбаева. Он возглавлял 9-й отдел в ГКНБ и был ответственным за охрану высокопоставленных лиц. Увольнение Мусакеев произошло после того, как он появился на съезде СДПК, хотя его должность не позволяет быть вовлеченным в политические процессы.
Вместо Мусакеева ответственным за государственную охрану стал ветеран антитеррористического подразделения «Альфа» Токтосун Сабыров — неизвестно, чем он точно занимался последние 8 лет: его официальная биография сообщает, что он «работал в ГКНБ».
В день восьмой годовщины апрельской революции 2010 года стало известно об увольнении двух приближенных Атамбаеву силовиков — председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева и его заместителя и бывшего телохранителя экс-президента Болота Суюмбаева.
Оппозиционно настроенные политики положительно восприняли отставку Сегизбаева из-за того, что его связывают с политическими процессами и преследованиями в отношении критиков власти. Замены Сегизбаеву пока не нашли.
Суюмбаев также совмещал свою должность зампреда ГКНБ с позицией директора Службы анализа и прогнозирования рисков. Теперь этот пост занял бывший начальник управления ГКНБ по Ошу и Ошской области Идрис Кадыркулов.
На своём посту остался директор Антитеррористического центра, зампредседателя ГКНБ Рустам Мамасадыков. Этот пост он занимает с начала президентства Атамбаева, с 2011 года.
Ушел секретарь совета безопасности
Спустя месяц после ухода Атамбаева с поста секретаря Совета безопасности ушел Алмазбек Курманалиев. На его место пришел Дамир Сагынбаев, которого Жээнбеков постепенно повышал в должностях, сперва когда был премьер-министром, а затем в бытность президентом — таким образом за три года Сагынбаев стал секретарем Совета безопасности из замглавы отдела по обороне в правительстве.
Смена полпреда президента в парламенте
Молдакун Абдылдаев был освобожден от должности полпреда президента в парламенте, а на его место назначен бывший депутат Курманбек Дыйканбаев. Абдылдаев работал в администрации Атамбаева с 2011 года.