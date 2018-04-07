Президент Сооронбай Жээнбеков сменил почти всех чиновников своего предшественника Алмазбека Атамбаева, оставив пока на своих постах только двоих — генпрокурора и министра внутренних дел.

За неполные пять месяцев Жээнбеков почти полностью сменил всех чиновников и государственных служащих, на чьи назначения мог влиять как президент.

С отставками руководства ГКНБ во власти остались только два доверенных человека Атамбаева — это генпрокурор Индира Джолдубаева и министр внутренних дел Улан Исраилов.

Отставки приближенных Атамбаева происходят на фоне его критики в адрес Жээнбекова — хотя оба политика все так же положительно отзываются друг о друге.

Объясняем, кого еще снял Жээнбеков за эти пять месяцев: