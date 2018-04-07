Президент Сооронбай Жээнбеков сменил почти всех чиновников своего предшественника Алмазбека Атамбаева, оставив пока на своих постах только двоих — генпрокурора и министра внутренних дел.

За неполные пять месяцев Жээнбеков почти полностью сменил всех чиновников и государственных служащих, на чьи назначения мог влиять как президент.

С отставками руководства ГКНБ во власти остались только два доверенных человека Атамбаева — это генпрокурор Индира Джолдубаева и министр внутренних дел Улан Исраилов.

Отставки приближенных Атамбаева происходят на фоне его критики в адрес Жээнбекова — хотя оба политика все так же положительно отзываются друг о друге.

Объясняем, кого еще снял Жээнбеков за эти пять месяцев:

Смена руководства администрации президента

Мухамметкалый Абулгазиев и Фарид Ниязов на встрече президента Жээнбекова с лидерами фракций 1 декабря 2017 года. Фото: Султан Досалиев

Жээнбеков сменил руководство администрации президента, оставив на своём посту только одного человека.

В отставку ушел один из приближенных людей Атамбаева — его бывший советник Фарид Ниязов. Ниязова на этом посту заменил Мухамметкалый Абулгазиев, бывший первый вице-премьер в правительстве Жээнбекова, которое он возглавлял до избрания президентом.

По словам самого Ниязова, он решил отказаться от должности по своему желанию, чтобы помогать Атамбаеву в Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Еще до ухода Ниязова в отставку была отправлена его заместитель, бывшая министр образования и бывшая вице-премьер Эльвира Сариева. На её место пришел помощник Жээнбекова — 34-летний Алмамбет Салиев, работавший с президентом еще в администрации Ошской области и правительстве.

На пост замруководителя администрации Жээнбекова пришла Мира Карыбаева. Она уже была на этой должности при Атамбаеве. Сейчас Карыбаева совмещает свой пост с позицией заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом.

Еще не назначен первый заместитель руководителя администрации президента. Эта должность остается свободной после того, как Абулгазиев был повышен до поста главы администрации.

Заведующие отделами в основном остались прежние, кроме отдела по внешней политике — вместо Айзады Субакожоевой его возглавил бывший посол в Узбекистане и бывший представитель МИД по южному региону Данияр Сыдыков.

Спустя три недели после увольнения Субакожоева стала заместителем генсекретаря ШОС по решению Совета министров этой организации.

Смена всех советников президента

Советник Жээнбекова Асылбек Кожобеков и секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев на встрече с президентом 8 января 2018 года. Фото: Султан Досалиев

С уходом Атамбаева сменились и советники президента.

Калыбек Султанов перешел в правительство и стал советником премьер-министра Сапара Исакова. Икрамжан Илмиянов, ближайший соратник Атамбаева, был освобожден от должности за день до инаугурации Жээнбекова. Мира Карыбаева стала замруководителя администрации президента.

При Жээнбекове советниками стали два чиновника с опытом в силовых структурах: это бывший начальник Управления ГКНБ в Оше и Ошской области Асылбек Кожобеков и бывший вице-премьер Жениш Разаков.

Еще одним советником президента стал Муратбек Шайымкулов, который также был советником брата Жээнбекова — бывшего спикера парламента, ныне депутата Асылбека Жээнбекова.

Увольнения в ГКНБ

Глава МЧС Кубатбек Боронов и тогда еще глава ГКНБ Абдил Сегизбаев на заседании Совбеза 8 февраля 2018 года. Фото: Султан Досалиев

Своих постов лишились почти все руководители Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Это произошло после заявления Жээнбекова о «неэффективной борьбе с коррупцией» и критики со стороны Атамбаева в адрес своего преемника из-за этого заявления.

Первым покинул свой пост директор Антикоррупционной службы при ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев. На его место пришел бывший зампредседателя ГСИН Сагынбек Исмаилов, имеющий опыт оперативной работы и борьбы с наркотиками на юге Кыргызстана.

Затем в отставку ушел зампредседателя ГКНБ Дамир Мусакеев, бывший телохранитель Атамбаева. Он возглавлял 9-й отдел в ГКНБ и был ответственным за охрану высокопоставленных лиц. Увольнение Мусакеев произошло после того, как он появился на съезде СДПК, хотя его должность не позволяет быть вовлеченным в политические процессы.

Вместо Мусакеева ответственным за государственную охрану стал ветеран антитеррористического подразделения «Альфа» Токтосун Сабыров — неизвестно, чем он точно занимался последние 8 лет: его официальная биография сообщает, что он «работал в ГКНБ».

В день восьмой годовщины апрельской революции 2010 года стало известно об увольнении двух приближенных Атамбаеву силовиков — председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева и его заместителя и бывшего телохранителя экс-президента Болота Суюмбаева.

Оппозиционно настроенные политики положительно восприняли отставку Сегизбаева из-за того, что его связывают с политическими процессами и преследованиями в отношении критиков власти. Замены Сегизбаеву пока не нашли.

Суюмбаев также совмещал свою должность зампреда ГКНБ с позицией директора Службы анализа и прогнозирования рисков. Теперь этот пост занял бывший начальник управления ГКНБ по Ошу и Ошской области Идрис Кадыркулов.

На своём посту остался директор Антитеррористического центра, зампредседателя ГКНБ Рустам Мамасадыков. Этот пост он занимает с начала президентства Атамбаева, с 2011 года.

Ушел секретарь совета безопасности

Алмазбек Курманалиев на встрече с президентом Жээнбековым 6 декабря 2017 года. Фото: Султан Досалиев

Спустя месяц после ухода Атамбаева с поста секретаря Совета безопасности ушел Алмазбек Курманалиев. На его место пришел Дамир Сагынбаев, которого Жээнбеков постепенно повышал в должностях, сперва когда был премьер-министром, а затем в бытность президентом — таким образом за три года Сагынбаев стал секретарем Совета безопасности из замглавы отдела по обороне в правительстве.

Смена полпреда президента в парламенте

Курманбек Дыйканбаев. Фото: СДПК

Молдакун Абдылдаев был освобожден от должности полпреда президента в парламенте, а на его место назначен бывший депутат Курманбек Дыйканбаев. Абдылдаев работал в администрации Атамбаева с 2011 года.


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