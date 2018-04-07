Суюмбаев освобожден от должности зампреда ГКНБ

Заместитель председателя ГКНБ Болот Суюмбаев освобожден от своей должности — об этом сообщила пресс-служба президента.

Президент Сооронбай Жээнбеков 7 апреля освободил Суюмбаева от должности директора Службы анализа и прогнозирования рисков в ранге зампредседателя ГКНБ.

Новым директором Службы анализа и прогнозирования рисков в ранге заместителя председателя ГКНБ назначен Идрис Кадыркулов.

Суюмбаев — бывший телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева — занимал пост зампреда с мая 2015 года, в 2016 году он стал директором Службы анализа и прогнозирования рисков.