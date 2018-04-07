Уволен глава ГКНБ Абдил Сегизбаев

Президент Сооронбай Жээнбеков освободил Абдиля Сегизбаева от должности председателя ГКНБ согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Об увольнении стало известно 7 апреля — пресс-служба Жээнбекова сообщила, что Сегизбаев освобожден «согласно поданному заявлению».

Сегизбаев возглавил Госкомитет нацбезопасности в ноябре 2015 года. До этого он в разное время работал в Фондe «Сорос-Кыргызстан», Швейцарской ассоциации международного сотрудничества и представительстве Всемирного банка в Кыргызстане.

Политическую карьеру Сегизбаев начал в 2003 году как пресс-секретарь президента Аскара Акаева. В 2011 году он стал советником президента Атамбаева, а после возглавил аппарат президента.

В 2014 году его назначили заместителем председателя ГКНБ, и через год Сегизбаев занял должность главы ведомства.

В декабре 2017 года Алмазбек Атамбаев, занимавший тогда должность президента Кыргызстана, дал Сегизбаеву звание генерал-майора за «вклад в обеспечение безопасности».