Узбекские пограничники ранили кыргызстанца — он скончался в больнице

Пограничники Узбекистана ранили кыргызстанца в районе заставы Кербен в Джалал-Абадской области. Позже он скончался от ран в местной больнице. Правительство Кыргызстана поручило «тщательно расследовать» убийство.

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в районе заставы Кербен, отряд пограничной службы Узбекистана ранил кыргызстанца. Мужчина умер после госпитализации в больнице Кербена.

Погибший — житель села Курулуш, который направлялся в соседнее село Мамай. Кыргызская погранслужба утверждает, что кыргызстанец не пересекал границы двух государств, а шел по кыргызской территории.

Почему в мужчину стреляли узбекские пограничники, неизвестно. Погранслужбы Кыргызстана и Узбекистана пытаются выяснить причины происшествия.

Премьер-министр Сапар Исаков поручил провести расследование смерти кыргызстанца. Правительство выделит семье погибшего 100 тысяч сомов.