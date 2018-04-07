Жээнбеков и Отунбаева почтили память погибших в революции 2010 года без Атамбаева

Президент Сооронбай Жээнбеков и экс-президент Роза Отунбаева возложили цветы к мемориальной стене в «Ата-Бейите», посвященной памяти погибших в революции 2010 года. Экс-президент Алмазбек Атамбаев не приехал на мероприятие, хотя обещал. Позже СДПК сообщила, что он «болен».

Как сообщает сайт президента Кыргызстана, среди тех, кто пришел почтить память погибших вместе с Сооронбаем Жээнбековым, были спикер парламента Дастан Джумабеков, премьер-министр Сапар Исаков, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева и экс-президент Роза Отунбаева.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев, несмотря на приглашение, не приехал на мемориальный комплекс вместе со всеми. В СДПК, председателем которой является Атамбаев, сообщили, что он не приехал по состоянию здоровья.

За день мероприятия, 6 апреля, помощник Атамбаева подтвердил редакции Kloop.kg присутствие экс-президента на мероприятии.

Пресс-секретарь аппарата президента Толгонай Стамалиева сказала журналисту Kloop.kg, что Атамбаев был приглашен на памятное мероприятие, но они не получали уведомлений о том, почему он не придет вместе с Жээнбековым и Отунбаевой.

Атамбаев находится в ссоре со Отунбаевой с 31 августа 2016 года, когда во время праздничной речи в честь Дня независимости раскритиковал ее за то, что она выступила против инициируемых им поправок в Конституцию.

На день памяти погибших в прошлом году, 7 апреля 2017 года, Отунбаеву не пригласили, и ее присутствие на восьмой годовщине революции — первое официальное мероприятие со дня ссоры с Атамбаевым.

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