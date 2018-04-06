Президент Сооронбай Жээнбеков пригласил на годовщину апрельской революции 2010 года бывших президентов Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева. Отунбаева не посещала официальные мероприятия с августа 2016 года, когда попала в немилость со стороны Атамбаева.
Пресс-служба президента сообщила, что 7 апреля Жээнбеков возложит цветы в мемориальном комплексе «Ата-Бейит», чтобы почтить память погибших в апрельской революции 2010 года.
На церемонию возложения цветов пригласили экс-президентов Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева. Их помощники подтвердили журналистам Kloop.kg участие бывших президентов на мероприятии.
Публичная встреча после ссоры
Церемония 7 апреля 2018 года станет первым за два года событием, где публично встретятся два поссорившихся экс-президента.
Отунбаева не посещала официальные мероприятия с августа 2016 года из-за разногласий с Атамбаевым — во время Дня независимости он публично раскритиковал Отунбаеву за несогласие с поправками в Конституцию, которые он продвигал как действующий на тот момент президент.
«Не брезгуют оклеветать президента, при этом они (члены бывшего Временного правительства) обвиняют меня во всех грехах и преступлениях, как узурпация власти. Апофеозом этой клеветнической кампании стало обращение к народу членов Временного правительства во главе с Отунбаевой и Текебаевым», — сказал тогда Атамбаев.
Отунбаева тогда покинула сцену не дожидаясь окончания речи Атамбаева. После этого она перестала посещать официальные мероприятия.
По разные стороны баррикад
Через несколько месяцев после инцидента Атамбаев заявил, что не отказывается от своих слов и они должны были быть сказаны именно в тот момент.
«Я всегда говорю все, как есть, вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет. Некоторые говорят, что может быть не стоило говорить все это в День независимости. Но после боя кулаками не машут. Эти слова должны были быть сказаны именно в тот момент», — сказал Атамбаев.
Отунбаева публично отреагировала на ссору только через год — она дала интервью радио «Азаттык», в котором заявила, что они с Атамбаевым «оказались по разные стороны баррикад».
«Меня, как экс-президента, даже не приглашают на празднование Дня независимости. Я считаю, этому всему в истории будет дана своя оценка», — сказала экс-президент.
По ее словам, она передала власть Атамбаеву после революции 2010 года, однако, по мнению Отунбаевой, он об этом забыл.
«История, безусловно, сама даст оценку тому, что он забыл из какого гнезда вылетел, растоптав его и тому, что уже на протяжении двух лет говорит: “Я никакого отношения к этому не имею и оставляю после себя только хорошее”», — сказала она.
Бывшие соратники
Атамбаев и Отунбаева были соратниками во время революций 2005 и 2010 годов.
Отунбаева с 2007 года состояла в Социал-демократической партии Кыргызстана, которую возглавляет Атамбаев. В 2009 году она руководила фракцией СДПК в парламенте. На тот момент Атамбаев уже находился в оппозиции к действующему президенту Курманбеку Бакиеву.
Бакиев уволил Атамбаева с поста премьер-министра в конце октября 2007 года через семь месяцев после его назначения.
После революции 2010 года Отунбаева возглавила Временное правительство, а Атамбаев стал ее первым заместителем по вопросам экономики.
В мае 2010 года Отунбаева стала президентом переходного периода и покинула СДПК. После выборов в 2011 году страну возглавил Алмазбек Атамбаев.