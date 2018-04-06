Президент Сооронбай Жээнбеков пригласил на годовщину апрельской революции 2010 года бывших президентов Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева. Отунбаева не посещала официальные мероприятия с августа 2016 года, когда попала в немилость со стороны Атамбаева.

Пресс-служба президента сообщила, что 7 апреля Жээнбеков возложит цветы в мемориальном комплексе «Ата-Бейит», чтобы почтить память погибших в апрельской революции 2010 года.

На церемонию возложения цветов пригласили экс-президентов Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева. Их помощники подтвердили журналистам Kloop.kg участие бывших президентов на мероприятии.

Публичная встреча после ссоры

Церемония 7 апреля 2018 года станет первым за два года событием, где публично встретятся два поссорившихся экс-президента.

Отунбаева не посещала официальные мероприятия с августа 2016 года из-за разногласий с Атамбаевым — во время Дня независимости он публично раскритиковал Отунбаеву за несогласие с поправками в Конституцию, которые он продвигал как действующий на тот момент президент.

«Не брезгуют оклеветать президента, при этом они (члены бывшего Временного правительства) обвиняют меня во всех грехах и преступлениях, как узурпация власти. Апофеозом этой клеветнической кампании стало обращение к народу членов Временного правительства во главе с Отунбаевой и Текебаевым», — сказал тогда Атамбаев.

Отунбаева тогда покинула сцену не дожидаясь окончания речи Атамбаева. После этого она перестала посещать официальные мероприятия.