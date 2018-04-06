Решения «Республики — Ата-Журт» и «Ата Мекена» могут стать предпосылкой для отставки генпрокурора. Но для предъявления официальных требований об отставке депутатам этих фракций не хватает двух голосов — всего их 38 человек, а надо, как минимум, 40.