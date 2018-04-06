Две фракции парламента признали отчет генпрокуратуры «неудовлетворительным», а одна из них — фракция «Ата Мекен» — потребовала проверить качество работы надзорного органа. Все это происходит на фоне заявлений о недовольстве работой генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Объясняем, как можно снять генпрокурора с поста, и насколько это сложно.
Что случилось?
Фракции «Республика — Ата-Журт» и «Ата Мекен» остались недовольны отчетом генпрокуратуры за 2017 год и тем, что сама генпрокурор Индира Джолдубаева не пришла на их заседания. В итоге работу генпрокуратуры признали «неудовлетворительной».
И что дальше?
Недовольство генеральным прокурором происходит на фоне заявлений отдельных депутатов, например, Жанара Акаева, который заявил изданию «Азаттык», что на общем заседании парламента 11 апреля депутаты будут решать судьбу генпрокурора.
Это значит, что до 11 апреля остальные фракции — «Кыргызстан», «Бир Бол», «Онугуу-Прогресс» и СДПК — должны решить, готовы ли они поддержать отчет генпрокуратуры и обсуждать вопрос об отставке Джолдубаевой.
А как можно снять генпрокурора?
Решения «Республики — Ата-Журт» и «Ата Мекена» могут стать предпосылкой для отставки генпрокурора. Но для предъявления официальных требований об отставке депутатам этих фракций не хватает двух голосов — всего их 38 человек, а надо, как минимум, 40.
Если недовольные генпрокурором депутаты соберут 40 голосов, то они смогут официально потребовать отставки Джолдубаевой — в этом случае весь парламент тогда должен будет проголосовать, надо ли отправлять генпрокурора в отставку или нет.
Отставка произойдет, если за отставку проголосуют, как минимум, 80 депутатов.
Насколько это реально?
Однозначно что-то сказать довольно сложно. 80 голосов — это две трети парламента, в котором 37 мест занимают депутаты СДПК, чей лидер — бывший президент Алмазбек Атамбаев — назначил Джолдубаеву на этот пост.
Конечно, можно собрать 80 голосов за отставку Джолдубаевой и без СДПК, но тогда всем остальным фракциям придется договариваться между собой. Отдельные депутаты, вроде Исхака Масалиева из «Онугуу-Прогресса», поддерживают требование об отставке генпрокурора. Но пока неизвестно, смогут ли договориться остальные депутаты.
Как еще можно отправить генпрокурора в отставку?
Уволить генпрокурора можно еще по инициативе президента — в таком случае необходимо одобрение, как минимум, 60 депутатов. Насколько возможно такое — тоже неизвестно.
Действующий президент Сооронбай Жээнбеков — соратник Атамбаева, хотя в последнее время и высказывал недовольство работой правоохранительных органов и прокуратуры в борьбе с коррупцией.
Если Жээнбеков решит поменять назначенного Атамбаевым генпрокурора, как это было в случае с зампредседателя ГКНБ, то отставка возможна.
Джолдубаева заслуживает отставки?
Генпрокурором недовольны не только отдельные фракции парламента, но и активисты и некоторые журналисты — например, при Джолдубаевой прокуратура судилась против изданий «Заноза» и «Азаттык», защищая честь и достоинство Атамбаева.
Оппозиционные депутаты «Ата Мекена» и «Республики — Ата-Журт» недовольны генпрокурором из-за уголовных дел, возбужденных против их соратников — например, политика Омурбека Бабанова или бывшего генпрокурора Аиды Саляновой.
Атамбаев же считает, что иски генпрокуратуры в отношении журналистов и политиков справедливы, потому что в первом случае это защита чести и достоинства в ответ на «клевету», а во втором — это часть борьбы с коррупцией.
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