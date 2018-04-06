Жээнбеков пообещал бороться с коррупцией, «несмотря на близких и друзей»

Во время встречи с участниками апрельской революции 2010 года президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что продолжит борьбу с коррупцией, «несмотря на близких, родственников и друзей».

Президент встретился с участниками и родными погибших во время апрельской революции 2010 года, когда была свергнута власть президента Курманбека Бакиева и его окружения.

Один из участников встречи назвал слова Жээнбекова о борьбе с коррупцией «правильными» — президент заявил об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности. Глава государства добавил, что доведёт начатые коррупционные дела «до конца».

«Все правильное и неправильное, чистое и нечистое всплывет, сокрытий не будет. Сейчас процесс пошел — я ни на что не посмотрю. Близкий, родственник или друг — ни на что не посмотрю. Все одинаково будут отвечать», — сказал Жээнбеков.

В феврале на своем первом президентском заседании Совета безопасности Жээнбеков раскритиковал силовые и правоохранительные органы за «неэффективную борьбу с коррупцией».

После съезда СДПК 31 марта экс-президент Алмазбек Атамбаев подверг Жээнбекова критике из-за его выступления на заседании Совета безопасности — борьба с коррупцией была основным направлением во время президентства Атамбаева.

Атамбаев предположил, что Жээнбекову могли «подсунуть» речь, которую он зачитывал на заседании Совбеза.

Пресс-служба Жээнбекова в ответ на слова Атамбаева сообщила, что не может комментировать «эмоциональные заявления» бывшего президента.

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