Жээнбеков пообещал бороться с коррупцией, «несмотря на близких и друзей»

Во время встречи с участниками апрельской революции 2010 года президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что продолжит борьбу с коррупцией, «несмотря на близких, родственников и друзей».
Президент встретился с участниками и родными погибших во время апрельской революции 2010 года, когда была свергнута власть президента Курманбека Бакиева и его окружения.
Один из участников встречи назвал слова Жээнбекова о борьбе с коррупцией «правильными» — президент заявил об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности. Глава государства добавил, что доведёт начатые коррупционные дела «до конца».
«Все правильное и неправильное, чистое и нечистое всплывет, сокрытий не будет. Сейчас процесс пошел — я ни на что не посмотрю. Близкий, родственник или друг — ни на что не посмотрю. Все одинаково будут отвечать», — сказал Жээнбеков.
В феврале на своем первом президентском заседании Совета безопасности Жээнбеков раскритиковал силовые и правоохранительные органы за «неэффективную борьбу с коррупцией».
После съезда СДПК 31 марта экс-президент Алмазбек Атамбаев подверг Жээнбекова критике из-за его выступления на заседании Совета безопасности — борьба с коррупцией была основным направлением во время президентства Атамбаева.
Атамбаев предположил, что Жээнбекову могли «подсунуть» речь, которую он зачитывал на заседании Совбеза.
Пресс-служба Жээнбекова в ответ на слова Атамбаева сообщила, что не может комментировать «эмоциональные заявления» бывшего президента.
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