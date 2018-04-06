Фракция «Ата-Мекен» назвала работу Генеральной прокуратуры «неудовлетворительной»

Депутаты фракции «Ата-Мекен» после заседания, посвященного изучению отчета работы Генеральной прокуратуры, признали деятельность надзорного органа «неудовлетворительной». Генпрокурор Индира Джолдубаева на встречу с депутатами не пришла.

Вместо Джолдубаевой на заседание к депутатам пришел её заместитель Боконбай Казаков. Он заявил, что генпрокурор пропустила заседание фракции, потому что заболела. Это стало причиной недовольства депутатов.

«[…] Ее отчет заслушивается один раз в год. На заседании Совбеза президент четко дал понять, раскритиковал, сказал, что генпрокуратура и другие секторы провально проводят работы по борьбе с коррупцией. То, что она не пришла на отчет, ни в какие рамки не вписывается», — заявил депутат Бахадыр Сулейманов.

Его поддержала депутат по фракции «Ата-Мекен» Наталья Никитенко и потребовала медицинскую справку о том, что Джолдубаева действительно больна.

«Как мы можем без нее рассматривать отчет Генеральной прокуратуры? Очень много вопросов к ней самой, по тем же политическим делам. Тем более некоторые дела возбуждала именно Джолдубаева как генпрокурор. Она не может отсутствовать по своему желанию», — сказала Никитенко.

Отвечая на вопросы депутатов, заместитель генпрокурора Боконбай Казаков сообщил, что главный надзорный орган согласен с критикой президента Сооронбая Жээнбекова, которую тот выразил во время Совета безопасности.

«Критика президента была обоснованной и по фактам. После нее мы начали масштабную работу по устранению недоработок. Многие приостановленные уголовные дела возобновлены и направлены в суд», — заявил Казаков.

По итогам заседания депутаты фракции «Ата-Мекен» признали работу генпрокуратуры «неудовлетворительной» и потребовали создать депутатскую комиссию, которая проверит расследования коррупционных дел главным надзорным органом.

8 февраля Жээнбеков раскритиковал силовиков на заседании Совета безопасности — он заявил, что госорганы проводят «необоснованные проверки», а прокуратура не только не контролирует этот процесс, но и сама устраивает «бесчисленные» проверки.