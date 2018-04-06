Сабыров стал новым зампредседателя ГКНБ

Распоряжение о назначении на должность зампредседателя ГКНБ Токтосуна Сабырова подписал президент Сооронбай Жээнбеков. Сабыров будет руководить 9-й службой ГКНБ вместо ранее уволенного Дамира Мусакеева, который был телохранителем экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что Сабырова назначили на должность главы 9-й службы ГКНБ 6 апреля.

О карьере Сабырова известно немного, однако в 2009 году он был заместителем министра труда и занятости. Также Сабыров входит в число ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа».

Сабыров пришел в 9-ю службу ГКНБ вместо ранее уволенного Дамира Мусакеева. Увольнение Мусакеева произошло на фоне возможного конфликта между президентом Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

После съезда СДПК 31 марта Атамбаев подверг Жээнбекова критике из-за его выступления на заседании Совета безопасности, где нынешний президент обвинил силовые органы в «неэффективной» борьбе с коррупцией.

Сам Атамбаев предположил, что Жээнбекову могли «подсунуть» речь, которую он зачитывал на заседании Совета безопасности.

Пресс-служба Жээнбекова в ответ на слова Атамбаева сообщила, что не может комментировать «эмоциональные заявления» бывшего президента.

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