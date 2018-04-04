Жээнбеков снял бывшего телохранителя Атамбаева с поста зампредседателя ГКНБ

Дамир Мусакеев был освобожден с должности начальника 9 службы ГКНБ, которая занимается охраной высокопоставленных чиновников Кыргызстана. Мусакеев — бывший телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Мусакеев покинул свой пост по указу нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

Причина увольнения пока остается неизвестной, официальная формулировка — «освобожден […] согласно поданному заявлению». В случае добровольной отставки формулировка обычно звучит иным образом: «по собственному желанию».

Пресс-служба ГКНБ сказала Kloop.kg, что не может комментировать отстранение Мусакеева и попросила обратиться к другим госорганам. Пресс-служба президента пока недоступна для комментариев.

Увольнение Мусакеева произошло на фоне возможного конфликта между бывшим и нынешним президентами Кыргызстана.

После съезда СДПК Атамбаев подверг Жээнбекова критике из-за его выступления на заседании Совета безопасности, где нынешний президент обвинил силовые органы в «неэффективной» борьбе с коррупцией.

Борьба с коррупцией была основным направлением президентства Атамбаева — таким образом, критика силовых структур со стороны Жээнбекова частично стала критикой бывшего президента.

Сам Атамбаев предположил, что Жээнбекову могли «подсунуть» речь, которую он зачитывал на заседании Совета безопасности.

Пресс-служба Жээнбекова в ответ на слова Атамбаева сообщила, что не может комментировать «эмоциональные заявления» бывшего президента.

Мусакеев — бывший телохранитель Атамбаева — был замечен на съезде СДПК. Как пишет издание 24.kg, присутствие начальника 9-й службы ГКНБ вызвало вопросы общественности из-за того, что он должен быть вне политики.

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