Депутаты «Республики — Ата-Журт» отстранили Казакбаева от поста лидера фракции

Депутата Руслана Казакбаева сняли с должности лидера фракции «Республика — Ата Журт» из-за того, что он «не решил многие вопросы». Новым лидером фракции стал депутат Жыргалбек Турускулов.

Член фракции «Республика — Ата Журт» Табылды Тиллаев сообщил Kloop.kg, что Казакбаев не выполнил требования своих сопартийцев, из-за чего его сняли с поста 3 апреля.

«Казакбаев должен был решать многие вопросы, но не решил. Депутаты не стали ждать и сняли его с должности. Смена лидера не повлияет на политику фракции», — сказал Тиллаев.

В этом же заседании новым лидером фракции избрали Жыргалбека Турускулова.

Казакбаев возглавлял «Республику — Ата Журт» с середины ноября 2017 года после того, как фракция осталась без своего лидера Омурбека Бабанова.

Омурбек Бабанов — экс-кандидат в президенты Кыргызстана. Он был главным соперником выигравшего на выборах президента провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова. После поражения на выборах Бабанов объявил об уходе из политики и уехал из страны.

Генпрокуратура возбудила против Бабанова два уголовных дела — после президентских выборов его обвинили в «призывах к разжиганию межнациональной розни», а в марте 2018 года в «подготовке к захвату власти».

Все обвинения в свой адрес политик назвал «политически мотивированными».