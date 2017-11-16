Руслан Казакбаев избран лидером фракции «Республика — Ата-Журт»

Члены фракции выбрали своим лидером Руслана Казакбаева. Рассмотреть Казакбаева на должность лидера фракции предложил лидер партии Омурбек Бабанов.

Депутат Умбеталы Кадыралиев сообщил, что члены фракции «Республика — Ата-Журт» избрали на пост главы Казакбаева. Депутаты фракции рассматривали этот вопрос в закрытом режиме.

Бывший глава фракции Омурбек Бабанов объявил, что уходит по собственному желанию 13 ноября.

«Работа партии “Республика” и парламентской фракции “Республика — Ата Журт” должна вестись более сплоченно и интенсивно для успешной реализации законопроектов и изменения социально-экономической политики», — говорилось в заявлении Бабанова.

В тот же день стало известно, что депутаты рассматривают на пост лидера фракции бывшего министра иностранных дел и депутата Руслана Казакбаева, а также его однопартийца Таланта Мамытова. Некоторые депутаты были против кандидатуры Казакбаева, несмотря на рекомендации Бабанова.

Омурбек Бабанов — экс-кандидат в президенты Кыргызстана. Он был главным соперником выигравшего на выборах кандидата Сооронбая Жээнбекова на выборах президента.

Бабанов получил на выборах 33 процента голосов и занял второе место. Он признал итоги голосования, но заявил о том, что власти использовали админресурс, что подтвердили и международные наблюдатели.

После выборов Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни». Политик и его сторонники назвали обвинения «политически мотивированными».

Позже Бабанов объявил о том, что лечится в Москве, однако сейчас ничего не известно о его возвращении в Кыргызстан.

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