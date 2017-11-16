Зимбабве: Военные арестовали президента Роберта Мугабе, его жена сбежала из страны

Военные арестовали президента Мугабе, объяснив свои действия борьбой против «преступников» в окружении президента. Жена президента Грейс Мугабе, которую называли возможным преемником на пост главы государства, сбежала из страны.

Военные арестовали президента Роберта Мугабе утром 15 ноября. В ночь ареста в столицы страны Хараре были слышны звуки выстрелов и взрывов. Однако наутро все было спокойно и данных о жертвах не поступало.

Выступая по местному телевидению, военные разъяснили ситуацию и сообщили, что в стране не происходил военный переворот. По их словам, они не собирались свергать президента Мугабе, а лишь заняться криминалом в его окружении. Они добавили, что Мугабе находится у себя дома вместе с семьей и ему ничего не угрожает.

Позже сообщили об аресте министра финансов Игнатиуса Чомбо — близкого соратника жены президента Грейс Мугабе.

Сама Грейс Мугабе, которую считали потенциальным преемником мужа на посту президента, сбежала из страны. Сейчас она может находится в Намибии.

На Западе Мугабе считают диктатором, но в Африке у него есть сторонники. Китай — один из самых главных партнеров Зимбабве — назвал произошедшее «внутренним делом страны».

Обострение политической ситуации в Зимбабве

После того, как президент Мугабе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке захвата власти с помощью колдовства, в правящей партии страны начались слухи о возможности путча президенту Мугабе.

Мнангагва пользовался поддержкой армии и считался одним из возможных преемников президента. После увольнения он был вынужден сбежать в ЮАР в целях собственной безопасности.

Тогда же главнокомандующий вооруженными силами Зимбабве Константино Чивенга заявил, что не допустит «чисток» в правящей партии страны, многие члены которой боролись за ее свободу.

«Когда дело касается защиты нашей революции, военные не будут колебаться», — предупредил Чивенга.

Президент Мугабе

Роберт Мугабе стал президентом Зимбабве в 1980 году после того, как Зимбабве получил независимость от Великобритании. Ему 93 года и он считается самым старым действующим президентом в мире.

Он собирался переизбраться на пост президента в 2018 году. Грейс Мугабе заявила в начале 2017-го, что «даже смерть не помешает ее мужу переизбраться». «Однажды, когда Господь назначит Мугабе умереть, мы выставим его труп в качестве кандидата. Увидите, что люди проголосуют за него», — сказала она.

Когда Мугабе возглавил страну, ее экономика была одной из самых сильных на континенте. Сейчас Зимбабве входит в 30 беднейших стран мира.

Во время правления Мугабе в Зимбабве произошла гиперинфляция в 1000 процентов в год. Власти выпустили в обиход купюру номиналом в 100 трлн зимбабвийских долларов, которые были равны одному доллару США.

В последние годы из-за ухудшения здоровья Мугабе, его жена Грейс начала заниматься политической деятельностью. Несмотря на бедственное положение экономики, жена президента была расточительной, за что ее прозвали «Грейс Гуччи».