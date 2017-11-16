Бишкек: Власти принудительно выселяют академию экспериментальной медицины

Здание академии окружено милиционерами, которые не пускают сотрудников и больных внутрь. Власти объяснили действия тем, что администрация центра не освободила помещения в установленные сроки. Здание будет передано Государственной кадровой службе.

В пресс-службе Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) сообщили в интервью журналисту Kloop.kg, что «здание освобождается на законных основаниях».

Правительство постановило освободить здание 7 сентября. Его планируется передать Государственной кадровой службе.

«Они должны были покинуть это здание добровольно, но в течение двух с половиной месяцев они этого не сделали», — сообщили в пресс-службе ФУГИ.

По информации ведомства, администрации и сотрудникам центра экспериментальной медицины предложили переехать в здание, где находится госкадровая служба, однако в академии отказались от этого предложения.

В интервью онлайн-изданию Kaktus.media президент академии Оморбай Нарбеков сказал, что милиционеры подъехали к зданию центра на двух автозаках в 7 утра. Сотрудники учреждения и больные находятся снаружи здания, их не пускают внутрь.

«Нашему “Белому дому” понадобилось сюда поселить госслужбу, а потому нас выселяют и закрывают. При этом все кабинеты здесь приспособлены для лечения больных», — сказал Нарбеков.

По его словам, постановление о выселении центра подписал премьер-министр Сапар Исаков, «не вникая в суть вопроса».

Раньше в здании академии располагался Центр курортологии и физиотерапии «Бейиш», который в 2011 году переименовали в академию экспериментальной медицины по указу Алмазбека Атамбаева.

В академии больные могут получить консультацию и пройти лечение, а также приобрести препараты из натуральных ингредиентов.