Атамбаев денонсировал соглашение с Казахстаном о помощи в 100 млн долларов

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ об отказе от технической помощи Казахстана в 100 млн долларов. Указ единогласно поддержали депутаты парламента 9 ноября. Решение принято на фоне дипломатического скандала между странами.

Пресс-служба президента сообщила, что Атамбаев подписал закон об отказе от казахской помощи в 100 млн долларов и поручил МИДу Кыргызстана уведомить правительство Казахстана о денонсации соглашения.

Президент 15 октября заявил, что Кыргызстан «не нуждается» в казахской помощи.

«Сейчас меня упрекают тем, что казахи дают нам $100 млн […]. Это называется техническая помощь. Они прождали три года, пока мы не пришли с проблемами к ним. Честно сказать, нам такая помощь не нужна», — сказал президент.

Из-за денонсации соглашения 11 ведомств Кыргызстана не получат необходимое финансирование.

Правительство Казахстана аналогично разработало законопроект о денонсации соглашения о выделении технической помощи Кыргызстану. Депутаты казахского парламента посчитали, что эти средства можно потратить на развитие социальной сферы страны.

Кыргызстан и Казахстан подписали соглашение о выделении $100 млн технической помощи в 2014 году. В Кыргызстане на эти средства планировали построить лаборатории.

Однако после скандала между властями стран, вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что правительство Кыргызстана уже построило всю необходимую инфраструктуру на собственные средства.

Дипломатический скандал

Ситуация между Кыргызстаном и Казахстаном обострилась после того, как президент Алмазбек Атамбаев 7 октября раскритиковал казахские власти, обвинив их в «любви к Бакиевым» и «разворовывании богатств» страны.

С 10 октября на кыргызско-казахской границе начали образовываться очереди и автомобильные заторы. Казахская сторона объяснила это борьбой с «серым импортом» и китайской контрабандой из Кыргызстана.

После переговоров глав правительств двух стран в Астане, ситуация на границе улучшилась и казахские пограничники начали пропускать пустые и транзитные фуры в ускоренном режиме. Однако груженные фуры проходят через границу с затруднениями, из-за чего предприниматели несут убытки.

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