Брат Сооронбая Жээнбекова стал послом Кыргызстана в Украине

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении старшего брата Сооронбая Жээнбекова послом Кыргызстана в Украине.

Атамбаев 16 ноября подписал указ о назначении Жусупбека Шарипова Чрезвычайным и Полномочным послом в Украине.

Этим же указом Шарипов освобожден от должности посла Кыргызстана в Кувейте, Марокко, Иордании, Бахрейне.

Жусупбек Шарипов — старший брат избранного президента Сооронбая Жээнбекова. С 2007 года он занимал пост посла Кыргызстана в Саудовской Аравии, Кувейте, Египте, Катаре, Марокко, Иордании и Бахрейне.

Также Шарипов был губернатором Иссык-Кульской области и акимом Джалал-Абадской области.

Сам Шарипов по образованию инженер-строитель, он закончил Киевский инженерно-строительный институт в 1978 году.

Победа Жээнбекова на выборах

Сооронбай Жээнбеков одержал победу на президентских выборах, которые прошли 15 октября. За него проголосовали более 54 процентов избирателей.

Церемония инаугурации Жээнбекова состоится 24 ноября в госрезиденции «Ала-Арча».

Его основной соперник — бизнесмен Омурбек Бабанов — получил 33 процента голосов избирателей и занял второе место.

Генпрокуратура 4 ноября возбудила против него уголовное дело «за призывы к разжиганию межнациональной розни». Бабанов и его сторонники назвали обвинения «политически мотивированными».

ОБСЕ и международные наблюдатели отметили, что во время выборов использовались административный ресурс, подкуп и давление на избирателей.

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