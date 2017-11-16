Брат Сооронбая Жээнбекова стал послом Кыргызстана в Украине

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении старшего брата Сооронбая Жээнбекова послом Кыргызстана в Украине.
Атамбаев 16 ноября подписал указ о назначении Жусупбека Шарипова Чрезвычайным и Полномочным послом в Украине.
Этим же указом Шарипов освобожден от должности посла Кыргызстана в Кувейте, Марокко, Иордании, Бахрейне.
Жусупбек Шарипов — старший брат избранного президента Сооронбая Жээнбекова. С 2007 года он занимал пост посла Кыргызстана в Саудовской Аравии, Кувейте, Египте, Катаре, Марокко, Иордании и Бахрейне.
Также Шарипов был губернатором Иссык-Кульской области и акимом Джалал-Абадской области.
Сам Шарипов по образованию инженер-строитель, он закончил Киевский инженерно-строительный институт в 1978 году.
Победа Жээнбекова на выборах
Сооронбай Жээнбеков одержал победу на президентских выборах, которые прошли 15 октября. За него проголосовали более 54 процентов избирателей.
Церемония инаугурации Жээнбекова состоится 24 ноября в госрезиденции «Ала-Арча».
Его основной соперник — бизнесмен Омурбек Бабанов — получил 33 процента голосов избирателей и занял второе место.
Генпрокуратура 4 ноября возбудила против него уголовное дело «за призывы к разжиганию межнациональной розни». Бабанов и его сторонники назвали обвинения «политически мотивированными».
ОБСЕ и международные наблюдатели отметили, что во время выборов использовались административный ресурс, подкуп и давление на избирателей.
По теме:
- Старший брат Жээнбекова выдвинут на пост посла Кыргызстана в Украине
- Президентов других стран не пригласят на инаугурацию Жээнбекова