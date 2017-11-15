Старший брат Жээнбекова выдвинут на пост посла Кыргызстана в Украине

Старший брат избранного президента Сооронбая Жээнбекова выдвинут на пост посла Кыргызстана в Украине. Жусупбек Шарипов был послом Кыргызстана в семи странах с 2007 года.

Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Жусупбека Шарипова на должность посла в Украине. Шарипова на этот пост выдвинуло Министерство иностранных дел.

Теперь кандидатуру Шарипова должны одобрить парламент в трех чтениях и президент.

Жусупбек Шарипов — старший брат избранного президента Сооронбая Жээнбекова. С 2007 года он занимал пост посла Кыргызстана в Саудовской Аравии, Кувейте, Египте, Катаре, Марокко, Иордании и Бахрейне. Также Шапиров был губернатором Иссык-Кульской области и акимом Джалал-Абадской области.

Победа Жээнбекова на выборах

Сооронбай Жээнбеков одержал победу на президентских выборах, которые прошли 15 октября. За него проголосовали более 54 процентов избирателей.

Церемония инаугурации Жээнбекова состоится 24 ноября в госрезиденции «Ала-Арча».

Его основной соперник — бизнесмен Омурбек Бабанов — получил 33 процента голосов избирателей и занял второе место.

Генпрокуратура 4 ноября возбудила против него уголовное дело «за призывы к разжиганию межнациональной розни». Бабанов и его сторонники назвали обвинения «политически мотивированными».

ОБСЕ и международные наблюдатели отметили, что во время выборов использовался административный ресурс, подкуп и давление на избирателей.

По теме: