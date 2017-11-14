Аппарат президента: Расходы на инаугурацию Жээнбекова могут быть меньше 13 млн

Глава аппарата президента Алмаз Усенов сообщил, что расходы на инаугурацию Сооронбая Жээнбекова могут быть меньше озвученной ранее суммы в 13 млн сомов. Сейчас смета церемонии проходит утверждение.
Алмаз Усенов, который возглавляет оргкомитет по организации и проведению инаугурации, сообщил, что смета на проведение церемонии инаугурации еще не утверждена.
«Министр финансов Адылбек Касымалиев озвучил пока лишь предусмотренные бюджетом средства в размере до 13,1 млн сомов. […] Фактическая сумма расходов, по данным Управления делами президента и правительства, предполагается значительно ниже», — сообщили в пресс-службе президента.
В смету церемонии входят расходы по оформлению помещений, оплата транспортных услуг, аренда оборудования, прием официальных лиц в честь вступления Жээнбекова в должность президента, концертная программа, оплата типографских услуг и так далее.
Церемония инаугурации состоится 24 ноября в госрезиденции «Ала-Арча». На инаугурацию не приглашали глав других государств.
В этом году на церемонию в бюджете предусмотрели сумму на 3 млн больше, чем выделили на инаугурацию Алмазбека Атамбаева в 2011 году — тогда власти потратили 10 млн сомов.
Больше всех на свою инаугурацию потратил свергнутый президент Курманбек Бакиев в 2009 году — его церемония обошлась бюджету в 20 млн сомов.
Победа Жээнбекова на выборах
Сооронбай Жээнбеков одержал победу на президентских выборах, которые прошли 15 октября. За него проголосовали 54 процента избирателей.
Его основной соперник — бизнесмен Омурбек Бабанов — получил 33 процента голосов избирателей и занял второе место.
ОБСЕ и международные наблюдатели отметили, что во время выборов использовался административный ресурс, подкуп и давление на избирателей.
Госкомитет нацбезопасности 4 ноября возбудил против него уголовное дело «за призывы к разжиганию межнациональной розни». Бабанов и его сторонники назвали обвинения «политически мотивированными».
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