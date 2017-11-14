Итоговую пресс-конференцию Атамбаева перенесли на 20 ноября

Последнюю пресс-конференцию президента Алмазбека Атамбаева перенесли на 20 ноября из-за того, что 15 ноября он проведет заседание Национального совета по устойчивому развитию.

Пресс-секретарь аппарата президента Толгонай Стамалиева сообщила журналисту Kloop.kg, что 15 ноября президент проведет заседание Национального совета по устойчивому развитию.

По этой причине последнюю пресс-конференцию президента перенесли с 15 на 20 ноября.

Национальный совет по устойчивому развитию занимается созданием и реализацией Национальной стратегии.

Атамбаев в начале своего президентства разработал Национальную стратегию устойчивого развития (НСУР) с 2013 года по 2017 годы. В ней прописаны основные мероприятия и направления, над которыми должны работать власти для развития страны.

Сейчас правительство разработало стратегию развития Кыргызстана до 2040 года, назвав ее «Таза коом. Жаны доор» («Чистое общество. Новый путь»).

Новая программа включает в себя 40 шагов — 20 шагов реформ и 20 шагов развития, которые направлены на обеспечение благосостояния народа и его безопасности. Новая стратегия станет преемницей НСУР — 2013-2017.

Срок полномочий Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря 2017 года. Церемония инаугурации избранного президента Сооронбая Жээнбекова состоится 24 ноября в государственной резиденции «Ала-Арча».

Победа Жээнбекова на выборах

Кандидат от провластной партии СДПК Сооронбай Жээнбеков победил на президентских выборах, которые прошли 15 октября.

Жээнбеков набрал 54 процента голосов избирателей. Его ближайший оппонент — бизнесмен Омурбек Бабанов — получил 33 процентов голосов и занял второе место.

Против Бабанова Госкомитет нацбезопасности 4 ноября возбудил уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни».

Международные наблюдатели из ОБСЕ заявили после выборов, что власти использовали административный ресурс и запугивали избирателей.

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