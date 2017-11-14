Баткен: В лобовом столкновении двух автомобилей погибло три человека, восемь пострадали

Автомобили «Жигули» и «Хонда Степвагон» столкнулись лоб в лоб на трассе рядом с селом Тогуз-Булак в Баткенской области. В аварии погибли три человека, еще восьмерых доставили в больницу.

Авария произошла 14 ноября в 7:30 утра в районе села Тогуз-Булак Лейлекского района.

Автомобиль «Жигули» в лобовую столкнулся с «Хондой Степвагон». В пресс-службе МЧС журналисту Kloop.kg сообщили, что на месте аварии погибли три человека.

По данным заместителя главврача больницы Лейлекского района Айбека Хадайбаева, всего пострадали восемь человек, четверо из них в травматологии.

«Еще у четверых состояние тяжелое. Они в реанимации», — сказал Хадайбаев.

Милиция выясняет обстоятельства аварии.

Фото: Turmush.

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