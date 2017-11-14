МЧС и саперы ищут более 100 снарядов, неразорвавшихся при спусках лавин

Спасатели и саперы Генштаба Кыргызстана ведут поиски более ста артснарядов, которые не взорвались при принудительном спуске лавин прошлой зимой.

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций сообщила, что 13 ноября сотрудники ведомства совместно с саперами начали поиски более ста неразорвавшихся артиллерийских снарядов на горных трассах страны.

По данным ведомства, на трассе Бишкек — Ош оперативная группа должна найти и обезвредить 93 снаряда, которые не взорвались прошлой зимой при принудительном спуске снежных лавин.

Также специалисты ищут еще девять снарядов на автодороге Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу.

Саперы пока не обнаружили на этих участках ни одного снаряда.

Ежегодно МЧС проводит контролируемый спуск лавин на горных трассах страны. Это проводится для того, чтобы избежать чрезвычайных происшествий и жертв от резкого схода лавин на дорогу.

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