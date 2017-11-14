«Сыр приходится хранить на складе». Кыргызская молочная продукция не может пересечь казахскую границу

Оригинал материала взят с сайта «Азаттык». Автор материала: Бакыт Асанов.
Казахстан ограничил ввоз на свою территорию молочной, мясной и кондитерской продукции некоторых производителей из Кыргызстана. Такое решение соседняя страна объяснила тем, что из КР поступают «не отвечающие требованиям продукты». Однако правительство КР и попавшие под запрет предприятия не в курсе введенных ограничений.
О том, что Казахстан ввел ограничения на ввоз молочной, мясной и кондитерской продукции некоторых производителей из Кыргызстана стало известно в конце прошлой недели.
Как сообщили СМИ Казахстана, председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК Жандарбек Бекшин объяснил тенденцией «увеличения несоответствующей продукции, ввозимой в Казахстан из Кыргызстана».
Сообщалось, что под запрет попала продукция ОАО «Ак-Сут», ТМ «РИХА», «Кондитерский дом Куликовский» и ОсОО «Эмилия». Однако госорганы КР и предприятия, попавшие под запрет, оказались официально не уведомлены о введенных ограничениях.
Казахская сторона не уведомляла
Как сообщил «Азаттыку» руководитель Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР Калысбек Жумаканов, предприятия, продукцию которых запретил ввозить Казахстан, были внесены в единый реестр ЕАЭС как отвечающие всем положенным требованиям.
То есть, их продукция должна была завозиться в соседнюю республику беспрепятственно. Здесь же Калысбек Жумаканов добавил, что по состоянию на понедельник, 13 ноября, никаких официальных уведомлений из Казахстана не поступало:
– Если казахская сторона приняла какое-то решение по этим предприятиям, входящим в единый реестр, то должна была сразу проинформировать нас. Они хотя бы должны были сказать, что «вот, допущены такие-то недостатки, по результатам лабораторных исследований продукция не отвечает таким-то требованиям». Но к нам такая информация не поступала. Сами предприниматели также не обращались.
Действительно, предприятия, чья продукция попала под запрет, говорят, что сведений о введенных мерах у них нет. Так, директор по маркетингу кондитерского дома «Куликовский» Олеся Кушенкова рассказала, что узнала о запрете из СМИ:
– От государственных органов Казахстана никаких официальных документов мы не получали. Мы, как и другие, прочитали об этом в прессе. Как только у нас на руках появятся какие-либо документы, мы прокомментируем ситуацию.
Такой же ответ поступил и от других кыргыстанских производителей продуктов питания.
Изначально разрешение на поставку в Казахстан мясной, молочной и рыбной продукции получили 25 предприятий Кыргызстана. Из них 15 – это молокоперерабатывающие компании, экспортирующие свой товар в соседнюю республику.
Товары, оставшиеся на складе
Производители молочных изделий говорят, что с 10 октября, как был усилен режим пропуска на кыргызско-казахстанских участках госграницы, они не могут поставлять продукцию к соседям, из-за чего терпят убытки. Среди них и предприятие «Арашан» из Таласской области КР.
Директор фирмы Алмаз Керималиев признался, что на сегодняшний день он вынужден собирать произведенную продукцию на складе:
– На сегодняшний день мы не сбыли еще ни одного килограмма сыра, ни одного литра молока. Наши установки работают на угле. Топливо мы покупали в Казахстане. Теперь вот и уголь купить не можем. Молоко у населения-то мы покупаем, а произведенный сыр приходится пока хранить на складе. В этом отношении трудно нам, конечно.
Между тем, директор предприятия «Ак Жалга», что в Тюпском районе Иссык-Кульской области КР, Кулуйпа Жузүмалиева умудряется сбывать свою продукцию в Казахстан. Но она говорит, что при этом очереди на границе во время досмотра приносят дополнительные расходы для производителей:
– Наша продукция уходит к ним. Но ситуация на границе все равно влияет. Например, из-за очередей на КПП машины, которые везут нашу молочку, простаивают по 20 часов. Тем самым повышается стоимость доставки этими машинами наших продуктов.
С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска. Изначально официальная Астана объясняла эти меры президентскими выборами, но 25 октября было сказано о «существенном расхождении» данных по объему товарооборота между Кыргызстаном и Китаем.
Правительство КР эти обвинения отвергает. За это время главы правительств двух стран провели несколько встреч, но результата это не принесло.
Кыргызская сторона со ссылкой на заявление МВФ сообщила, что экономические потери от усиления контроля на границе уже составили более 200 млн долларов США, и обратилась с жалобой в ВТО.
«Торговая война»
На прошлой неделе Всемирная торговая организация приступила к рассмотрению жалобы Кыргызстана. Но каков результат — пока неизвестно.
По мнению бывшего вице-премьер-министра КР Олега Панкратова, введение ограничений в отношении внесенных в единый реестр ЕАЭС предприятий – это очередной виток «торговой войны» между двумя странами:
– Для того чтобы говорить, что эта продукция перестала соответствовать, как минимум, нужны какие-то механизмы, чтобы мониторить эту продукцию. Это называется рыночным надзором во время ее реализации. Не думаю, что Казахстан специально делает такую значительную программу мониторинга, которая позволяет одномоментно выявить сразу трех-четырех производителей из одной страны.
То есть, если бы это был один из Кыргызстана, один из Китая, другой из Турции, и еще один из России, это бы еще выглядело как-то более-менее реалистично. А когда одномоментно несколько компании из одной страны выявляют и заявляют, что их продукция не соответствует… Хотя это одни из лучших предприятий КР, они соответствуют всем нормам, потому что у них введена система HASP. Поэтому я могу однозначно сделать вывод, что это очередной виток «торговой войны» против Кыргызстана со стороны наших казахских коллег.
В последние дни наблюдалось сокращение очередей на КПП «Ак-Тилек», через который проезжают большегрузные машины из Кыргызстана в Казахстан и обратно. Однако 10 ноября стало известно, что на КПП вновь скопилось около 400 грузовых фур. По информации Государственной пограничной службы КР, 13 ноября очереди наблюдаются на КПП «Ак-Тилек» и «Чон Капка» в Таласской области КР.
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