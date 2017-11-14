«Сыр приходится хранить на складе». Кыргызская молочная продукция не может пересечь казахскую границу

– На сегодняшний день мы не сбыли еще ни одного килограмма сыра, ни одного литра молока. Наши установки работают на угле. Топливо мы покупали в Казахстане. Теперь вот и уголь купить не можем. Молоко у населения-то мы покупаем, а произведенный сыр приходится пока хранить на складе. В этом отношении трудно нам, конечно.