Казахстан запретил ввоз некоторых продуктов кондитерского дома «Куликовский». Компания узнала об этом из интернета

В Казахстане запретили ряд продуктов кондитерского бренда «Куликовский» из-за несоответствия «регламентам Таможенного союза». Но «Куликовский» официальных уведомлений о запрете не получал.

СМИ Казахстана написали о запрете ряда продуктов кондитерского дома «Куликовский» в Казахстане.

Запрещен ввоз пирожных «Трубочки», тортов «Птичье молоко» и печенья «Макарон ассорти».

«По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы было выявлено несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции” и “Пищевая продукция в части её маркировки” по микробиологическим показателям (бактерии группы кишечной палочки) и маркировки (отсутствие срока годности и условий хранения)», – сказали в Минздраве Казахстана.

Однако представители компании «Куликовский» заявили, что не получали уведомления о запрете продукции.

«Мы узнали эту новость, так же, как и вы, из интернета. Никаких официальных уведомлений к нам не поступало. Сегодня наш товар прошел границу, никаких вопросов к нам не было», — сказал генеральный директор кондитерского дома «Куликовский» Денис Гайворонский журналисту Kloop.kg.

Ранее, 16 октября, Минсельхоз Казахстана сообщил о частичном запрете на ввоз продукции пяти кыргызских компаний, выпускающих молочные продукты. Но на сайте ведомства не упоминалось, какие именно компании запрещены, а сами кыргызские производители утверждали, что не получили официальных уведомлений от Казахстана.

Позднее министерство сельского хозяйства Казахстана опубликовало список компаний, ввоз молочной продукции которых «временно ограничили» — под запретом оказались «Шин-Лайн», «И.П.Тууганбаев», «Талас-Сут», «Елимай» и «Ак-Сут».

Также только за последнюю неделю октября Казахстан не пропустил 100 тонн кыргызской продукции из-за нарушений правил ввоза, а с 10 октября по ноябрь казахские пограничники задержали 34,5 тонн продукции животного происхождения и 95 голов скота из Кыргызстана.

«Только за октябрь этого года процент несоответствующих продуктов питания кыргызского производства составил 23,4, а товаров легкой промышленности – 44 процента, это каждая вторая-третья проба. Усилен контроль за ввозом продукции кыргызского производства в пунктах пересечения границы для контроля за ее качеством и безопасностью», — сказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Казахстана Жандарбек Бекшин.

Бекшин утверждает, что в 2017 году с казахской стороны было выписано 800 предписаний об устранении нарушений и наложено штрафов на общую сумму более 19,5 миллиона тенге.

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