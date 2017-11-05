Казахские пограничники с 21 по 28 октября не пропустили более 100 тонн кыргызской продукции из-за нарушений правил ввоза. Казахстан усилил пограничный контроль после дипломатического скандала между властями двух стран.

Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что с 21 по 28 октября было выявлено 16 случаев нарушений правил ввоза товаров из Кыргызстана.

Казахстан вернул Кыргызстану более 100 тонн продукции, среди которых виноград, сахарная свекла, хурма и сухофрукты.

Как сообщает Минсельхоз Казахстана, пять тонн кыргызского винограда были возвращены обратно из-за отсутствия фитосанитарного сертификата.

Также в более 40 тоннах хурмы, винограда и сухофруктов обнаружили вредителей.

В 10 случаях на упаковках товаров не было маркировок.

Также за это время казахские пограничники не пропустили более 70 тонн продукции Узбекистана и более 130 тонн российской продукции.

Казахстан утверждает, что выявил 28 нарушений законодательства ЕАЭС по линии ветбезопасности, допущенных Кыргызстаном с 10 октября.

По информации казахского издания Информбрюро, с 10 октября пограничники также задержали 34,5 тонн продукции животного происхождения и 95 голов скота из Кыргызстана.

Ситуация на кыргызско-казахской границе

Ситуация на кыргызско-казахской границе ухудшилась после заявления президента Алмазбека Атамбаева, обвинившего власти Казахстана «любви к Бакиевым» и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

На контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы 10 октября начали образовываться людские заторы и автомобильные пробки, кроме того Казахстан усилил фитосанитарный контроль в отношении кыргызских продуктов, молочная продукция пяти компаний была временно запрещена.

После этого Атамбаев обвинил власти Казахстана в том, что последние несколько лет их действия были направлены на развал Евразийского экономического союза.

Правительства двух стран 18 октября договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Но скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников все еще очень низкая.

Казахские СМИ утверждают, что кыргызских перевозчиков оштрафовали на сумму более 13 млн тенге (более 38,7 тысяч долларов) за нарушения транспортного законодательства.

Власти Казахстана объясняют усиление пограничного контроля борьбой с контрабандой из Кыргызстана.

Кыргызское правительство считает, что Казахстан создает «искусственные барьеры» и нарушает принципы свободной торговой зоны.

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