Власти Казахстана собираются усилить контроль на кыргызско-казахской границе в случае, если власти Кыргызстана не устранят недочеты на таможне.

Заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана Госман Амрин сказал журналистам, что ждут, когда кыргызская сторона улучшит таможенный контроль на границе.

«Кыргызская сторона сообщила, что согласна с требованиями, но никакого официального ответа ещё не поступило. Мы всё ещё в ожидании. Всю необходимую информацию мы им направили. У нас есть соответствующие договорённости, теперь нужно их официально закрепить, подписав их», — сказал Амрин.

По его словам, для разрешения ситуации на границе необходимо уравнять налоги, а также ввести равную стоимость товаров и для Кыргызстана, и для Казахстана.

Он добавил, что прошло уже больше недели с момента как страны достигли соглашения по этим вопросам, но от кыргызской стороны официального ответа еще нет.

«Я хочу повторить, что мы должны стараться совместно решить проблему, так как мы являемся братскими странами. Если они не согласятся на это, то мы будем продолжать усиление контроля на границе. Мы это открыто говорим», — сказал Амрин.

Амрин сказал, что ситуация с кыргызской таможней «появилась не за один день» и Евразийская экономическая комиссия смогла подтвердить «погрешности» в работе ведомства.

«Дорожная карта»

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков заявил 25 октября, что Кыргызстан отказался подписывать дорожную карту, направленную на урегулирование ситуации на границе двух стран.

По его словам, казахская сторона информировала, что «даже с учетом подписания дорожной карты, границы не откроются, свободного передвижения не будет».

Новиков сказал, что стороны смогли найти понимание по 43 пунктам дорожной карты из 48, однако добавил, что прописанные условия, в основном, формировали обязательства Кыргызстана.

Казахстан объяснил свое решение по усилению контроля на границе контрабандой из Кыргызстана. Однако кыргызская сторона считает, что такая проблема есть во всех странах ЕАЭС.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.

На 1 ноября 2017 года на кыргызско-казахских пунктах пропуска скопилось более 700 груженых фур.

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