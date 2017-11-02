Депутата местного кенеша, который в нетрезвом состоянии напал на двух сотрудников патрульной милиции в селе Новопавловка, водворили в СИЗО на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело за угрозы представителям власти, а также за хулиганство.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили, что 28-летнего депутата Новопавловского кенеша водворили в СИЗО на два месяца.

По словам пресс-секретаря ГУВД Чуйской области Тилека Исаева, в первый раз суд оставил задержанного депутата под домашним арестом.

Однако после публикации в интернете видео этого инцидента суд принял решение водворить депутата в СИЗО на два месяца. Ведется следствие.

Инцидент между депутатом и милиционерами

Ночью 23 октября в селе Новопавловка сотрудники патрульной милиции остановили машину, в которой находились депутат местного кенеша и его водитель.

Депутат местного кенеша напал на двух милиционеров Пьяный депутат Новопавловского кенеша напал на двух сотрудников патрульной милиции.Осторожно! В видео очень много нецензурной брани:https://kloop.kg/blog/2017/10/24/guvd-chujskoj-oblasti-pyanyj-deputat-ajylnogo-kenesha-napal-na-militsionerov/ Posted by Kloop on Wednesday, October 25, 2017

Когда милиционеры начали составлять протокол, депутат в нетрезвом состоянии начал угрожать и требовал не составлять протокол.

По данным пресс-службы милиции, депутат потребовал убрать нагрудную камеру сотрудника и порвал ему униформу, а второго милиционера поцарапал.

Инспекторы задержали мужчину на месте и водворили в изолятор временного содержания.

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