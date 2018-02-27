Лидер фракции «Кыргызстан» опроверг то, что Асылбек уулу «глава банды контрабандистов»

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков заявил, что его коллега Дамирбек Асылбек уулу «скорее всего» не связан группировкой контрабандистов, задержанных в Казахстане. Ранее телеканал КТК опубликовал сюжет, в котором задержанного кыргызского парламентария назвали «главарем банды контрабандистов».

В интервью изданию «АКИпресс» Баатырбеков заявил, что знал Асылбека уулу еще до 2015 года из-за общественной деятельности депутата.

«С 2015 года мы начали вместе работать и, исходя из этих двух лет, что я его знаю, я думаю, что скорее всего он не замешан. Я хочу на это надеяться», — сказал Баатырбеков.

Он также раскритиковал действия казахской стороны, которые выставляют их «не в самом лучшем свете»

«Сейчас идет закрытое следствие. То, что казахская сторона поставила гриф секретности, а потом распространяет информацию, которая выгодна ей, выставляет страну и ее правоохранительные органы не в самом лучшем свете», — отметил Баатырбеков.

26 февраля казахский телеканал КТК опубликовал видео задержания Асылбека уулу. Журналисты в своем репортаже назвали депутата «руководителем контрабандисткой структуры», в которую входили таможенники, пограничники, брокеры и безработные.

Власти Казахстана 22 февраля уведомили кыргызских коллег о том, что задержанный депутат имеет казахское гражданство.

По информации казахского МВД, Асылбек уулу родился в Жамбылской области и получил казахский паспорт по достижению совершеннолетия.

Казахские спецслужбы в ночь с 15 на 16 февраля провели спецоперацию по задержанию лиц, подозреваемых в контрабанде. Среди них оказался депутат парламента Дамирбек Асылбек уулу, а также еще трое кыргызстанцев.

Спикер кыргызского парламента Дастан Джумабеков 21 февраля попросил власти Казахстана организовать встречу с задержанным, несмотря на предыдущие заявления о том, что депутаты не будут вмешиваться в дело о задержании своего коллеги.

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