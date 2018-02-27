«Бишкекглавархитектура» незаконно выдала документы на строительство дома — возбуждено дело

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело из-за нарушений, обнаруженных при строительстве многоэтажного дома по улице Абдымомунова. По версии следствия, сотрудники «Бишкекглавархитектуры» незаконно выдали фирме-застройщику разрешение на строительство.

Следователи выяснили, что строительство здания по улице Абдымомунова в Бишкеке не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Фирма-застройщик не предусмотрела расстояние между домами для проезда пожарной машины в случае возникновения огня.

Несмотря на это, сотрудники агентства противопожарной службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций выдали фирме-застройщику заключение, что строящийся объект соответствует всем требованиям.

В пресс-службе прокуратуры Бишкека журналисту Kloop.kg сообщили, что в марте 2017 года Госэкотехинспекция наложила штраф на застройщика из-за отсутствия разрешительных документов на строительство.

«Застройщик оплатил штраф, а в сентябре 2017 года получил разрешительные документы от “Бишкекглавархитектуры” несмотря на то, что при строительстве не были соблюдены пожарные разрывы», — сказали в пресс-службе.

Следствие пришло к выводу, что действия сотрудников ведомств нанесли ущерб государству и против них возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

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