Минкульт проведет конкурс на 1 млн сомов на создание «интересных и народных пьес»

Министерство культуры заплатит 1 млн сомов победителям конкурса по созданию «интересных и близких кыргызстанцам» театральных произведений. Идея возникла из-за того, что театры не пользуются популярностью среди горожан.

Пресс-секретарь ведомства Жийде Зоотбекова сказала журналисту Kloop.kg, что дата проведения конкурса пока неизвестна, как неизвестны условия для участия в нём.

Однако точно известно, что министерство культуры хочет поощрять авторов «интересных и близких кыргызстанцам» произведений — это связано с тем, что театры в Кыргызстане не пользуются популярностью.

Таким образом, ведомство хочет, чтобы кыргызстанцы чаще ходили в эти культурные заведения. Министр культуры Султан Жумагулов считает, что театры должны ставить спектакли на темы, близкие кыргызстанцам, а не на исторические или классические темы.

«Уважаемые работники театров, не ждите, пока зрители к вам придут. […] В многолюдных местах можно проводить рекламные акции. Сейчас люди хотят видеть своих современников с их проблемами, для этого нам нужны новые образы», — цитирует Жумагулова издание Kaktus.

Министр добавил, что в ведомстве ожидаются сокращения — уволят сотрудников с дублирующими и «неоправданными» должностями.