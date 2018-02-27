Глава аппарата президента Фарид Ниязов. Фото: Улан Асаналиев / «Азаттык»

Ниязову отказали в увольнении

Главе администрации президента Фариду Ниязову отказали в увольнении — президент Сооронбай Жээнбеков не подписал его заявление об отставке. Вместо этого президент отправил Ниязова на недельный отдых. Пока неизвестно, почему Ниязов захотел уйти со своего поста.

Ниязов возглавил аппарат Жээнбекова в декабре прошлого года. До этого он уже успел поработать с Жээнбековым, будучи главой его предвыборного штаба во время президентских выборов в октябре 2017 года.

До работы в администрации Жээнбекова, Ниязов в течение нескольких лет возглавлял администрацию и был советником экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Батыралиев отказался от суда с врачами

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отозвал свой иск против врачей и газеты «Кыргыз Туусу», потому что суд не получил результатов проверки обвинений министра в «нарушении закона» и «некомпетентных решениях».

Врачи заявили, что не подписывали обвинительное обращение к Батыралиеву, а редакция газеты принесла ему извинения.

Задержанного депутата назвали «главарем контрабандистов»

Казахстанский телеканал КТК выпустил новостной репортаж, в котором журналисты раскрыли подробности о задержании кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу в Алматы.

Журналисты назвали депутата «главарем банды контрабандистов». По их информации, в эту группу, кроме депутата, также входили таможенники, пограничники, брокеры и безработные.

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков заявил, что его коллега «скорее всего не связан с контрабандистами». Асылбека уулу и еще двоих кыргызстанцев задержали в ночь с 15 на 16 февраля в Алматы по подозрению в контрабанде.