Жээнбеков отказал Ниязову в отставке

Президент Сооронбай Жээнбеков не принял заявление главы его аппарата Фарида Ниязова об отставке. Пока неизвестно, почему Ниязов хотел уйти со своей должности.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева в разговоре журналистом Kloop.kg сказала, что Ниязов сообщил президенту о своих планах покинуть должность руководителя его аппарата 24 февраля. Почему Ниязов захотел уйти со своей должности, пока неизвестно.

«26 февраля Ниязов зашел к президенту с заявлением об уходе. Но президент не подписал его и предложил дальше вместе работать», — сообщила Стамалиева.

По ее словам, президент дал Ниязову недельный отдых — тот не отдыхал с момента работы главой штаба Жээнбекова во время президентских выборов в октябре 2017 года.

Карьера Фарида Ниязова

При первом президенте Аскаре Акаеве Ниязов работал управляющим делами Министерства иностранных дел, а также помощником вице-премьер-министра. Позже он возглавил пресс-службу президента.

Во время правления Курманбека Бакиева Ниязов не занимал никаких должностей, но вернулся в политику после революции 2010 года, возглавив информационно-координационный аппарат Временного правительства.

На президентских выборах 2011 года Ниязов возглавлял предвыборный штаб Алмазбека Атамбаева.

После победы Атамбаева Ниязов занял должность советника президента и работал на ней с 2011 по 2015 годы.

В октябре 2015 года он возглавил аппарат президента, а позже покинул эту должность, став советником президента на общественных началах.

В ноябре 2017 года экс-президент Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил его орденом «Манаса» II степени «за вклад в развитие Кыргызстана». По его словам, Ниязов «заслужил» эту награду.

По теме: