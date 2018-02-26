Нацбанк победил в споре с мобильными операторами

Национальный банк Кыргызстана запретил пополнять электронные кошельки с баланса телефона — запрет вступит в силу через 15 дней.

Этим решением центральный банк поставил точку в споре с мобильными операторами, которые настаивали на том, чтобы их абоненты могли пополнять свои кошельки через баланс телефона. Операторы должны оповестить своих клиентов об изменениях за этот срок.

В итоге, пополнять электронные кошельки можно будет только через банковские счета, банкоматы и терминалы.

Интервью отца задержанного депутата

Асылбек Супатаев, отец задержанного в Казахстане кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу, заявил, что его сын родился и вырос в Караколе. Версия отца не совпадает с официальной позицией казахских властей.

По словам сотрудника казахского МИДа Алмаса Садубаева, задержанный Асылбек уулу родился в Жамбылской области и является гражданином Казахстана.

Кыргызского депутата задержали в ночь с 15 на 16 февраля в Алматы. Его арестовали на два месяца по подозрению в контрабанде.

Водителей общественного транспорта будут увольнять за смертельные ДТП

Власти будут расторгать контракты с водителями и обслуживающими компаниями в случае аварии со смертельным исходом. Однако если в ДТП пострадают более трех человек (без летального исхода), то контракт расторгнут только с водителем.

В минтрансе сообщили, что новые правила касаются всех водителей, которые занимаются регулярными пассажирскими перевозками. Новые правила вступят в силу 7 марта.

МВД предлагает ужесточить наказания за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел Кыргызстана хочет ужесточить наказания за нарушение правил дорожного движения — законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Список предлагаемых изменений выглядит так:

• Увеличить штрафы за некоторые нарушения;

• Аннулировать права и переобучать водителей после нарушения ПДД;

• Штрафовать за попрошайничество;

• Штрафовать за отказ в предоставлении документов инспектору.