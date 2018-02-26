Дорожные инспекторы во время рейда в Бишкеке в феврале 2018 года. Фото: Пресс-служба ГУОБДД МВД

Министерство внутренних дел Кыргызстана 22 февраля вынесло на общественное обсуждение поправки в Кодекс об административной ответственности — оно предлагает ужесточить наказание для нарушителей ПДД. Общественное обсуждение поправок продлится месяц, после этого их, возможно, рассмотрит парламент.

Что именно предлагает МВД?

Принудительно переобучать больше нарушителей в автошколах

Ведомство предлагает отбирать права и отправлять на переобучение в автошколу водителей, которые в течение года три или более раза нарушили правила дорожного движения. Только после успешной сдачи экзамена в автошколе нарушитель сможет вернуть себе водительские права.

Такая норма в Административном кодексе существует с 2014 года, но сейчас все эти три нарушения должны быть зафиксированы на фото или видеокамеры. Теперь МВД предлагает убрать это условие — таким образом инспекторы смогут отправить на переобучение больше нарушителей.

Увеличить некоторые штрафы

В предложенных МВД поправках некоторые штрафы за нарушение ПДД увеличатся примерно в полтора раза. Штраф за превышение скорости на 10 километров в час министерство предлагает увеличить с 500 до 700 сомов;

— на 20 км/ч — с 1000 до 1500 сомов;

— на 40 км/ч — с 2000 до 3000 сомов.

Также МВД предлагает ввести отдельные штрафы за превышение скорости на 60 и 80 км/ч — сейчас их нет. За такие нарушения предлагают штрафовать на сумму от 5 до 8 тысяч сомов с лишением водительских прав сроком от трех до шести месяцев.

Штраф за вождение в нетрезвом состоянии предлагают поднять сразу в три раза — с 10 до 30 тысяч сомов. Сейчас за такое нарушение также лишают прав на один год — в МВД предлагают увеличить этот срок до двух лет. А если пьяный водитель создал аварийную ситуацию с угрозой жизни людей, штраф увеличивается до 50 тысяч сомов.

Сотрудник патрульной милиции на бишкекской улице. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Штрафовать за отказ показывать документы дорожным инспекторам

Министерство предлагает штрафовать водителей, которые отказываются предъявлять свои документы инспектору, на 1500 сомов. За повторный отказ штраф увеличится до 3000 сомов с лишением водительских прав на шесть месяцев.

Наказывать за попрошайничество на дороге

Еще один новый штраф, который рекомендует ввести МВД — за попрошайничество на дорогах.

Людей, которые просят деньги или любые другие материальные ценности на проезжей части или вдоль нее, затрудняя при этом движение, инспекторы будут штрафовать на 1000 сомов и выписывать им предупреждение.

Последствия ДТП в совхозе «Ала-Тоо» недалеко от Бишкека, 26 февраля. В аварии погиб человек. Фото очевидца

900 жертв

В 2017 году в Кыргызстане в автокатастрофах погибли 907 человек, среди которых 104 ребенка. Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимается властями после нескольких резонансных аварий.

Одна из самых громких — автокатастрофа, в которой погиб вице-премьер Темир Джумакадыров. Машина Джумакадырова 7 октября прошлого года столкнулась с КамАЗом. Кроме вице-премьера в той аварии погибли его водитель и помощник.

В начале года правительство подписало контракт с китайской компанией «Хуавей» на установку камер, которые будут фиксировать нарушения на дорогах. Так власти хотят снизить количество аварий и смертей из-за ДТП.

А президент Сооронбай Жээнбеков в конце января ужесточил наказания для водителей, по вине которых погиб человек. Теперь им грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Власти говорят, что так они хотят «сократить количество аварий путем повышения ответственности [водителей]».