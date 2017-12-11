Фарид Ниязов снова назначен главой аппарата президента

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил главой своего аппарата Фарида Ниязова, который до этого был его советником. Ниязов был главой президентской администрации при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве.

Жээнбеков подписал указ о назначении Фарида Ниязова на должность главы президентского аппарата 11 декабря. До Ниязова эту должность занимал Алмаз Усенов — он сам подал заявление об уходе.

Также освобождена от должности Эльвира Сариева, которая была заместителем руководителя аппарата. На ее пост назначили Алмамбета Салиева.

В начале декабря Жээнбеков назначил Ниязова на пост своего советника. Сейчас на этой должности Ниязова заменил Асылбек Кожобеков.

Во время президентских выборов Ниязов возглавлял предвыборный штаб Жээнбекова.

Карьера Фарида Ниязова

При первом президенте Аскаре Акаеве Ниязов работал управляющим делами Министерства иностранных дел, а также помощником вице-премьер-министра. Позже он возглавил пресс-службу президента.

Во время правления Курманбека Бакиева Ниязов не занимал никаких должностей, но вернулся в политику после революции 2010 года, возглавив информационно-координационный аппарат Временного правительства.

На президентских выборах 2011 года Ниязов возглавлял предвыборный штаб Алмазбека Атамбаева.

После победы Атамбаева Ниязов занял должность советника президента и работал на ней с 2011 по 2015 годы.

В октябре 2015 года он возглавил аппарат президента, а позже покинул эту должность, став советником президента на общественных началах.

В ноябре 2017 года экс-президент Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил его орденом «Манаса» II степени «за вклад в развитие Кыргызстана». По его словам, Ниязов «заслужил» эту награду.

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