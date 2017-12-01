Фарид Ниязов снова стал советником президента

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил своим советником Фарида Ниязова. До этого Ниязов был советником на общественных началах у президента Алмазбека Атамбаева.

Пресс-служба президента сообщила, что Жээнбеков подписал указ о назначении Ниязова 1 декабря. Во время президентских выборов Ниязов возглавлял предвыборный штаб Жээнбекова.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев 23 ноября уволил Ниязова с должности советника президента на общественных началах.

За день до увольнения Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил его орденом «Манаса» II степени «за вклад в развитие Кыргызстана». По словам президента, Ниязов «заслужил» эту награду.

Карьера Фарида Ниязова

При первом президенте Аскаре Акаеве Ниязов работал управляющим делами Министерства иностранных дел, а также помощником вице-премьер-министра. Позже он возглавил пресс-службу президента.

Во время правления Курманбека Бакиева Ниязов не занимал никаких должностей, но вернулся в политику после революции 2010 года, возглавив информационно-координационный аппарат Временного правительства.

На президентских выборах 2011 года Ниязов возглавлял предвыборный штаб Алмазбека Атамбаева.

После победы Атамбаева Ниязов занял должность советника президента и работал на ней с 2011 по 2015 годы.

В октябре 2015 года он возглавил аппарат президента, а позже покинул эту должность, став советником президента на общественных началах.

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