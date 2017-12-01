Фарид Ниязов снова стал советником президента

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил своим советником Фарида Ниязова. До этого Ниязов был советником на общественных началах у президента Алмазбека Атамбаева.
Пресс-служба президента сообщила, что Жээнбеков подписал указ о назначении Ниязова 1 декабря. Во время президентских выборов Ниязов возглавлял предвыборный штаб Жээнбекова.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев 23 ноября уволил Ниязова с должности советника президента на общественных началах.
За день до увольнения Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил его орденом «Манаса» II степени «за вклад в развитие Кыргызстана». По словам президента, Ниязов «заслужил» эту награду.
Карьера Фарида Ниязова
При первом президенте Аскаре Акаеве Ниязов работал управляющим делами Министерства иностранных дел, а также помощником вице-премьер-министра. Позже он возглавил пресс-службу президента.
Во время правления Курманбека Бакиева Ниязов не занимал никаких должностей, но вернулся в политику после революции 2010 года, возглавив информационно-координационный аппарат Временного правительства.
На президентских выборах 2011 года Ниязов возглавлял предвыборный штаб Алмазбека Атамбаева.
После победы Атамбаева Ниязов занял должность советника президента и работал на ней с 2011 по 2015 годы.
В октябре 2015 года он возглавил аппарат президента, а позже покинул эту должность, став советником президента на общественных началах.
По теме:
- Атамбаев назвал Ниязова и Илмиянова «хорошими визирями» и наградил орденами
- Атамбаев освободил от должности советника Фарида Ниязова