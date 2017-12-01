Казахстан построил военный городок рядом с кыргызской границей

Власти Казахстана построили военный городок для пограничников рядом с контрольно-пропускным пунктом «Кордай» рядом с кыргызской границей. Ключи от квартир в этом городке получили более 300 человек.

На строительство пограничного военного поселения ушло три года. Городок открыли по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Сегодня поселение представляет собой образец комплексного применения сил и средств в охране государственной границы. Это пограничный городок, где есть все условия для жизни, для службы, для анализа ситуации и выполнения поставленных задач», — сказал глава пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов.

Ключи от квартир и общежитий получили более 300 офицеров и военнослужащих. Также на территории городка есть столовая, актовый зал, библиотека и спортивный комплекс. Всего для проживания и отдыха военнослужащих построили более 40 помещений.

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики бывшего президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. Атамбаев 7 октября обвинил их в «разворовывании» богатств страны и «любви к Бакиевым».

Критика Атамбаева была реакцией на встречу кандидата на пост президента Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время предвыборной кампании.

Тогда власти Кыргызстана расценили встречу как «попытку вмешательства» Казахстана во внутренние дела страны. Власти Казахстана назвали обвинения кыргызской стороны «домыслами».

С 10 октября на кыргызско-казахской границе начали образовываться людские очереди и автомобильные заторы. Казахские власти объяснили усиление контроля на границе борьбой с «серым импортом» и контрабандой из Китая, которая шла в Казахстан через Кыргызстан.

После встречи глав правительств двух государств в Астане 18 октября, ситуация на границе улучшилась — людям с личным багажом, пассажироперевозчикам и пустым грузовикам стало легче пересекать КПП.

Позже 15 ноября Алмазбек Атамбаев заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана за свою критику. Атамбаев сказал, что просить прощения должны те, кто «наглым образом лезут во внутренние дела Кыргызстана». Кроме того, он обвинил ЕАЭС в «равнодушии» к проблемам на границе.

Сейчас на границе продолжают скапливаться грузовые фуры. По данным правительства Кыргызстана, в бюджет страны из-за проблем на границе не поступит 1 миллиард сомов.

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