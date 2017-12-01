Human Rights Watch: Верховный суд Кыргызстана поддерживает власти, «затыкающие» свободу слова

Правозащитники считают, что Верховный суд Кыргызстана наносит «тяжелый удар» по свободе слова, признав издание «Заноза» виновными в оскорблении чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что свободе слова в Кыргызстане нанесен «тяжелый удар» из-за решения Верховного суда в отношении онлайн-издания «Заноза» (сейчас Kaktus.Media).

Само решение, по мнению правозащитников, поддерживает власти, которые «затыкают рты» критикам.

«Иронично, что Атамбаев стал первым президентом, который добровольно покинул должность, а прошедшие выборы под надзором международных наблюдателей способствовали укреплению демократических институтов», — говорится в заявлении.

По мнению правозащитников, ирония заключается в том, что иски против СМИ показали слабость судебной власти в Кыргызстане, которая является ключом к демократическим институтам.

«Постановления также подрывают свободу прессы и свободу слова — еще один важный компонент функционирующей демократии», — говорится в сообщении.

Организация призывает международных партнеров Кыргызстана обратить внимание на то, что «решения Верховного суда не сулят ничего хорошего в построении демократии». К тому же, эти решения влияют на отдельных журналистов и СМИ в Кыргызстане, что приводит к «негативному воздействию» на свободу слова в стране.

Правозащитники выразили надежду, что новый президент Сооронбай Жээнбеков изменит ситуацию к лучшему — в его программе говорилось, что «президент должен выступить гарантом свободы слова, СМИ и Интернета в сочетании с эффективной защитой прав и свобод граждан».

«Чтобы ни один журналист, ни одно СМИ, ни один правозащитник не подвергся несправедливому преследованию за клевету от его имени», — говорится в заявлении.

Верховный суд признал издание «Kaktus.Media» виновным и обязал выплатить экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву 9 млн сомов 30 ноября.

Соучредитель издания Дина Маслова сказала, что издание начинает краудфандинговую кампанию, чтобы выплатить деньги экс-президенту. Маслова добавила, что судьи Верховного суда «откровенно затыкали рты» адвокатам ответчиков.

Генпрокуратура начала подавать против «Занозы» иски в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева в марте 2017 года.

Атамбаев неоднократно критиковал работу СМИ, называя журналистов «клеветниками».

Он также заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски. По его словам, судебное разбирательство должно быть показательным для «журналистов-клеветников».

Международные организации назвали иски к СМИ со стороны Атамбаева «политически мотивированными».

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