Госантимонополия установила предельные цены на уголь по всей стране

Ведомство разослало распоряжение о предельных ценах на уголь 47 компаниям, которые продают твердое топливо. Установленные ведомством цены на уголь будут сохраняться до 16 февраля.

Начальник управления регулирования сфер Госантимонополии Сагындык Маматоморов заявил на пресс-конференции 1 декабря, что предприниматели не имеют права продавать уголь по завышенным ценам.

Ведомство установило предельные цены по всему Кыргызстану (за тонну):

Бишкек — 3800-4000 сомов;

Чуйская область — 3800-5000 сомов;

Иссык-Кульская область — 3500-6000 сомов;

Баткенская область — 3400-7600 сомов;

Ош — 4400-5200 сомов;

Ошская область — 1500-6000 сомов;

Джалал-Абадская область — до 6000 сомов;

Таласская область — 4700-6700 сомов;

Нарынская область — 2000-4200 сомов.

Эти тарифы на уголь будут действовать до 16 февраля 2018 года. Компании, продающие твердое топливо по завышенным ценам, будут оштрафованы на сумму от 10 до 50 тысяч сомов.

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение о регулировании цен на уголь 17 ноября из-за резкого роста стоимости топлива.

Основной причиной повышения стоимости угля Министерство экономики назвало проблемы на кыргызско-казахской границе и запрет властей Казахстана на экспорт угля в Кыргызстан.

Кыргызстан обеспечивает себя углем только на 70 процентов, поэтому закупает уголь у Казахстана.

Многие жители Кыргызстана покупают уголь из Казахстана из-за более высокого качества.

Перебои с поставками начались после дипломатического скандала властей двух стран.

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