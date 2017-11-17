Правительство будет регулировать цены на уголь

Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление о регулировании стоимости угля в Кыргызстане в течение трех месяцев. Такое решение принято из-за резкого повышения стоимости твердого топлива.
Постановление о регулировании цен на уголь уже вступило в силу.
По данным Министерства экономики, за последний месяц произошло резкое увеличение стоимости твердого топлива. В отдельных регионах цена на уголь выросла на 20 процентов, хотя оптовая цена на твердое топливо осталась на прежнем уровне.
Основной причиной повышения стоимости угля Министерство экономики называет проблемы на кыргызско-казахской границе и запрет властей Казахстана на экспорт угля в Кыргызстан.
Кыргызстан обеспечивает себя углем только на 70 процентов, поэтому закупает уголь у Казахстана.
Многие жители Кыргызстана покупают уголь из Казахстана из-за более высокого качества.
Перебои с поставками начались после дипломатического скандала властей двух стран.
Причиной осложнения отношений двух стран стала речь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 7 октября, в которой он обвинил власти Казахстана в «разворовывании богатства» страны.
Пограничники Казахстана 10 октября перешли на усиленный режим работы, что привело к огромным заторам из груженых фур. Затруднения с пересечением кыргызско-казахской границы у грузоперевозчиков возникают до сих пор.
Пока неясно, когда разрешится конфликт, потому что Атамбаев заявил 15 ноября, что не будет извиняться перед властями Казахстана, а также обвинил их в «блокаде» Кыргызстана и «развале ЕАЭС».
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