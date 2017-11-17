Организаторы отложили курултай в Таласе на неопределенный срок

Активист Мавлян Аскарбеков сообщил об отмене проведения курултая в Таласе из-за ареста одного из его организаторов. На курултае должны были обсуждаться ситуация на кыргызско-казахской границе и разрешение властей на разработку ледников Давыдова и Лысый.

Курултай был запланирован на 18 ноября. Граждане всей страны могли приехать туда и поднять вопросы, которые их интересуют. На курултае также планировалось обсудить проблемы на кыргызско-казахской границе и разрешение властей на разработку двух ледников для компании «Кумтор».

Организаторы мероприятия планировали подготовить обращение с требованиями к властям по итогам курултая.

Аскарбеков в интервью журналисту Kloop.kg сообщил, что курултай перенесли на неопределенный срок из-за ареста одного из организаторов и участников митингов Шамбета Кубатбекова и «открытого давления» со стороны власти.

По его словам, на следующий день после ареста — 16 ноября — односельчане задержанного Кубатбекова вышли на митинг в его поддержку и потребовали освободить его.

«Но его просто арестовали и закрыли на 15 суток […] Это какой-то 37-ой год, когда без суда и следствия задерживают и арестовывают людей», — сказал активист.

Аскарбеков назвал действия властей «раздражительными» для населения и призвал их к соблюдению законов.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что задержание Кубатбекова «не имеет никакого отношения к прошедшим митингам в Таласе». Его подозревают в том, что, будучи начальником УВД, он незаконно использовал бюджетные средства.

Митинги в Таласе

Жители области три раза выходили на мирные митинги.

Изначально люди собирались в поддержку проигравшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Позже президент Алмазбек Атамбаев сказал, что ему стало «стыдно» за действия таласцев на митинге, потому что они не стали слушать строки из эпоса «Манас», которые собирался процитировать полпред правительства в Таласской области Даир Канекеев.

В ответ на слова Атамбаева, таласцы провели два митинга с требованием извинений от президента.

Они пообещали провести курултай, если власти продолжат игнорировать их требования.

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