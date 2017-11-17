Генпрокуратура хочет купить 46 машин за 36 миллионов сомов

Генпрокуратура проводит тендер на закупку 46 легковых машин на общую сумму в более 36,7 млн сомов. Главный надзорный орган страны планирует заменить старые машины в районах и областях.

По информации Генпрокуратуры, на закупку автомобилей планируется потратить 36 млн 750 тысяч сомов.

Согласно заявке, все машины должны быть 2017 года выпуска и самых последних моделей.

«Приобретаемые автомашины будут распределены по районным и областным прокуратурам взамен ставших затратными вследствие выработки своего ресурса старых автомашин», — сказано в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, закупка автомобилей для органа в последний раз проводилась в 2006 году. Однако по закону обновление автопарка должно проходить каждые семь лет.

Кроме того, закупка новых машин будет проводится на деньги, поступившие в бюджет от возмещения ущерба государству.

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