Генпрокуратура: Сотрудники миграционной службы с нарушениями купили две машины за 5 млн сомов

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников миграционной службы Кыргызстана в России из-за того, что они с нарушениями купили две служебные машины на сумму более 5 млн сомов.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в 2016 году сотрудники Госслужбы миграции Кыргызстана в России купили две служебные машины без проведения «соответствующих процедур».

«Автомашины были приобретены методом прямого заключения договора без проведения соответствующих процедур через веб-портал государственных закупок», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

По данным главного надзорного органа, машины «Тойота Лэнд Крузер Прадо» и «Тойота Королла» были куплены за 5 млн 219 тысяч сомов, несмотря на требования порога стоимости служебного транспорта.

Государству причинен ущерб в более 5 млн сомов.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызской Республики» и «Незаконное использование бюджетных средств».