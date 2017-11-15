Дом особенных детей. Как живут воспитанники Беловодского интерната

«Сейчас я уже в четвертом классе, а мне скоро 18. Выпустят. Не хочу отсюда уходить — здесь я делаю, что хочу. Здесь намного лучше, чем дома», — говорит Нуржаз. Девочка со смуглой кожей и короткими черными волосами выглядит лет на 13. Она любит яркие вещи и пристально, не моргая, смотрит на собеседника — поначалу это может напугать. Но когда она начинает смеяться, все опасения проходят.

До шести лет Нуржаз в Нарыне воспитывали бабушка с дедушкой. Когда они умерли, родственники привезли ее в Беловодский психоневрологический детдом — у Нуржаз эпилепсия. Скоро она станет совершеннолетней, и ей придется переехать на соседнюю улицу — там находится учреждение для выпускников детского дома, в котором живет 128 человек. Кто-то из них работает, а кто-то сводит концы с концами на государственные пособия.

Нуржаз обнимает одну из сотрудниц детдома. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Нуржаз туда не хочет. Она говорит, что ей нравится жить под опекой Светланы Такырбашевой — директора детдома. Эже, как здесь называют Такырбашеву большинство детей, — невысокая худощавая женщина. Она всегда носит конфеты в карманах своей жилетки с кыргызским орнаментом. Во время ежедневного обхода дети бегут обниматься с ней, а она их угощает. Такырбашева возглавляет Беловодский детский дом уже семь лет.