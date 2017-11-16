Иссык-Куль: Первоклассника наградили за спасение братишки при пожаре

Семилетний Аль-Алим Алланазаров получил подарки от местных властей и МЧС за спасение младшего брата.
Мальчик получил от местных властей и МЧС велосипед, грамоту и энциклопедию.
«Для меня большая честь наградить такого смелого и отважного героя. Поступок юного Аль-Алима — это достойный пример для подражания не только для сверстников, но и для многих взрослых», — сказал заместитель полпреда Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров.
Аль-Алим спас своего младшего брата Санжара 13 сентября.
Тогда в селе Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области загорелась пристройка к дому. В доме оставался маленький ребенок — он спал.
По словам пожарных, огонь с пристройки мог в любой момент перекинуться на дом.
Пока пожарные добирались до места пожара, в дом забежал Аль-Алим и вытащил младшего брата.
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