Иссык-Куль: Первоклассника наградили за спасение братишки при пожаре

Семилетний Аль-Алим Алланазаров получил подарки от местных властей и МЧС за спасение младшего брата.

Мальчик получил от местных властей и МЧС велосипед, грамоту и энциклопедию.

«Для меня большая честь наградить такого смелого и отважного героя. Поступок юного Аль-Алима — это достойный пример для подражания не только для сверстников, но и для многих взрослых», — сказал заместитель полпреда Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров.

Аль-Алим спас своего младшего брата Санжара 13 сентября.

Тогда в селе Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области загорелась пристройка к дому. В доме оставался маленький ребенок — он спал.

По словам пожарных, огонь с пристройки мог в любой момент перекинуться на дом.

Пока пожарные добирались до места пожара, в дом забежал Аль-Алим и вытащил младшего брата.

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